Σνάμπελ (ΕΚΤ) για Μ. Ανατολή: Η εκεχειρία δεν επαναφέρει την προπολεμική κατάσταση

«Η πτώση των τιμών του πετρελαίου σημαίνει ότι επιστρέφουμε στην προπολεμική κατάσταση; Δεν νομίζω», τόνισε η Γερμανίδα αξιωματούχος της ΕΚΤ.

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή έχουν συμβάλει στη γρήγορη μείωση των τιμών της ενέργειας, αλλά δεν έχουν αποκαταστήσει το κόστος στα προπολεμικά επίπεδα, σύμφωνα με την Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

«Η πτώση των τιμών του πετρελαίου σημαίνει ότι επιστρέφουμε στην προπολεμική κατάσταση; Δεν νομίζω», τόνισε η Γερμανίδα αξιωματούχος της ΕΚΤ σε πάνελ τη Δευτέρα στη Ρώμη.

«Η ειρηνευτική συμφωνία είναι ακόμα εύθραυστη. Οι αγορές συνεχίζουν να δείχνουν υψηλότερες τιμές πετρελαίου μακροπρόθεσμα. Οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν να είναι περίπου 40% υψηλότερες από ό,τι πριν από τον πόλεμο» πρόσθεσε σύμφωνα με το Bloomberg.

Το σοκ που προκλήθηκε από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δεν μπορεί απλώς να προσπεραστεί, επανέλαβε, προειδοποιώντας ότι οι πιέσεις στους αγωγούς και την αλυσίδα εφοδιασμού εξακολουθούν να είναι αυξημένες.

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα «καμπανάκια» που βρίσκονται ακόμη μπροστά. «Η ενέργεια και τα αποθέματα καυσίμων θα πρέπει να αναπληρωθούν. Ενώ ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης έχει αποκλιμακωθεί από την κορύφωσή του, ο πυρήνας έχει αντιδράσει πολύ λιγότερο και η δυναμική του παραμένει ισχυρή» εξήγησε.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου, Πιερ Βουνς, διαπίστωσε ότι, ενώ δεν αποκλείει μια ακόμη αύξηση επιτοκίων, αλλά το σκηνικό είναι σαφώς πιο ήρεμο.

«Φαίνεται ότι το σοκ έχει εξαφανιστεί και, σύμφωνα με τις αγορές, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα σχετικά σύντομα», εκτίμησε.

«Εάν η προέλευση του σοκ εξαφανιστεί πριν υπάρξουν σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις - και δεν έχουμε δει τόσα πολλά μέχρι στιγμής, και ειδικά οι μισθολογικές εξελίξεις φαίνονται αρκετά ελεγχόμενες- αυτό θα υποδήλωνε μια αντίδραση νομισματικής πολιτικής, ίσως χρειαστεί να κάνουμε περισσότερα, αλλά αυτό δεν απαιτεί μια σύσφιξη που θα ήταν σημαντική» επεσήμανε.