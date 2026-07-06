Την Τρίτη στις 15:00 η συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ: Το πρόγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ

Άφιξη και συνάντηση με τον Ερντογάν. Επαφές με ηγέτες στο περιθώριο της Συνόδου. Συναντήσεις με Ζελένσκι και αλ Σάραα. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμμετοχή στις εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες.

Άφιξη και συνάντηση με τον Ερντογάν

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στην Άγκυρα την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 14:15. Στις 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

Επαφές με ηγέτες στο περιθώριο της Συνόδου

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων και συμμετοχή στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 10:30, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών και στην καθιερωμένη αναμνηστική οικογενειακή φωτογράφιση, πριν λάβει μέρος, στις 11:15, στη συνεδρίαση εργασίας των ηγετών της Συμμαχίας.

Συναντήσεις με Ζελένσκι και αλ Σάραα

Μετά τις εργασίες της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προγραμματισμένες διμερείς επαφές με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και τον Πρόεδρο της Συρίας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Λευκού Οίκου, στις 14:30 ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ στις 15:30 προβλέπεται συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάραα.

Ολοκλήρωση της επίσκεψης

Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 16:15 και ακολούθως θα αναχωρήσει από την Τουρκία, ολοκληρώνοντας τις επαφές του στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Τι περιλαμβάνει η ατζέντα;

Στη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εξεταστούν τέσσερα βασικά θέματα.

Πρώτο θέμα της ατζέντας θα είναι η αμυντική συνεργασία. Ο Τραμπ, με τη δήλωσή του ότι «Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία», είχε γνωστοποιήσει στο Κογκρέσο την πρόθεση πώλησης στην Τουρκία κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών αξίας 700 εκατ. δολαρίων. Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν η άρση των κυρώσεων CAATSA, η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, η πώληση κινητήρων για τα μαχητικά αεροσκάφη KAAN, καθώς και νέα προγράμματα αμυντικής συνεργασίας.

Το δεύτερο θέμα θα αφορά το εμπόριο. Προγραμματίζεται να εξεταστούν νέα βήματα συνεργασίας με στόχο την επίτευξη διμερούς εμπορικού όγκου 100 δισ. δολαρίων.

Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας θα αποτελέσει το τρίτο βασικό θέμα των συνομιλιών. Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας για την Πολιτική Πυρηνική Ενέργεια, κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον το 2025, αναμένεται ότι στις συνομιλίες στην Άγκυρα θα εξεταστούν νέες συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα.

Τέταρτο θέμα της ατζέντας θα είναι οι περιφερειακές εξελίξεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν η συνεργασία για την ανοικοδόμηση της Συρίας, η εξάλειψη της τρομοκρατίας από την περιοχή, η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η ανοικοδόμηση της Γάζας, η αποτροπή παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραήλ, καθώς και η παύση της δράσης των ηγετικών στελεχών της FETÖ στις Ηνωμένες Πολιτείες.