Ελεγχόμενη πτώση για πετρέλαιο μπροστά σε Σαουδική Αραβία, OPEC και Στενά του Ορμούζ

Τα futures του Brent άγγιξαν τα 71,73 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 39 σεντς. Το αμερικανικό WTI έφτασε τα 68,27 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 42 σεντς.

Αμελητέες μεταβολές σημείωσε το πετρέλαιο την Δευτέρα, διαπραγματευόμενο γύρω από τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς η Σαουδική Αραβία μείωσε τις επίσημες τιμές πώλησης, ενώ ο ΟPEC ενέκρινε μια ακόμη αύξηση της παραγωγής από τον Αύγουστο και οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ ανέκαμψαν περαιτέρω.

Τα futures του Brent, τα οποία έφτασαν σε υψηλό τετραετίας πάνω από τα 126 δολάρια στα τέλη Απριλίου, υποχώρησαν 39 σεντς στα 71,73 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό WTI διολίσθησε 42 σεντς στα 68,27 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν μικρή μεταβολή την περασμένη εβδομάδα, αφού υποχώρησαν κυρίως τον τελευταίο μήνα σε χαμηλά πενταμήνου (από τέλη Φεβρουαρίου), πριν από την έναρξη του πολέμου που διέκοψε σοβαρά τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

«Η καθοδική κίνηση εξακολουθεί να επηρεάζεται από τα προηγούμενα ακινητοποιημένα δεξαμενόπλοια που κατάφεραν να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του "μαύρου χρυσού"», τόνισε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με την τύχη της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα έστρεψαν την προσοχή τους στην ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αύξησαν την παραγωγή αργού σε σχεδόν ιστορικά υψηλά πάνω από 3,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Ιούνιο, αφού αποχώρησαν από τον ΟPEC για να ξεφύγουν από τα όρια παραγωγής.

Η Σαουδική Αραβία όρισε την επίσημη τιμή πώλησης για το ναυαρχίδα αργού πετρελαίου Arab Light στην Ασία τον Αύγουστο στα 1,50 δολάρια το βαρέλι κάτω από τον μέσο όρο του Ομάν/Ντουμπάι, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση της τιμής από την έναρξη των καταγραφής αρχείων από το Reuters το 2003.

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι (ADNOC) πουλάει επίσης αργό μέσω προσφορών σε μειωμένες τιμές. «Φαίνεται ολοένα και περισσότερο ότι οι παραγωγοί του Κόλπου προετοιμάζονται για έναν πόλεμο τιμών», επεσήμανε ο Ρόμπερτ Γιόγκερ, διευθυντής ενεργειακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στη Mizuho.

Ο OPEC και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, συμφώνησαν την Κυριακή να ανεβάσουν περαιτέρω τους στόχους παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα από τον Αύγουστο, με επιπλέον παρόμοιες αυξήσεις για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά λόγω του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ για την κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων για βασικούς παραγωγούς του OPEC, όπως της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ και του Ιράκ, περιορίζοντας την παραγωγή τους.