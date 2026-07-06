ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens

Στην ανανέωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας προχώρησαν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας/UNIC Athens.

Στην ανανέωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας προχώρησαν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας/UNIC Athens. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, υπέγραψαν τη Δευτέρα 29/6/2026 Μνημόνιο Συνεργασίας για την κοινή ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η έμπρακτη στήριξη και η συνεχής εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας θα προσφέρει σε ετήσια βάση υποτροφίες στα στελέχη της ΑΑΔΕ για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, με τη συμμετοχή στελεχών της ΑΑΔΕ και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων σε τομείς όπως το Φορολογικό Δίκαιο και η Δημόσια Διοίκηση, καθώς και τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Τη φιλοξενία φοιτητών και ερευνητών για πρακτική άσκηση και εκπόνηση ερευνητικών εργασιών.

Την ανταλλαγή επιστημονικού υλικού και την πρόσβαση σε ερευνητικές βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες.

Τον συντονισμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων αναλαμβάνει η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ, ενώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ο Αν. Καθηγητής Γιώργος Κέντας, συντονιστής του προγράμματος στη Δημόσια Διοίκηση.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε «Η σύμπραξή μας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτελεί μια ακόμη στρατηγική επιλογή εξωστρέφειας για την ΑΑΔΕ. Επενδύουμε σταθερά στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας και αξιοποιούμε τη συνεργασία με ένα αναγνωρισμένου κύρους ακαδημαϊκό ίδρυμα, ώστε να ενισχύσουμε τη γνώση, τις δεξιότητες και την καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με απτό όφελος για τους φορολογούμενους.»

Από την πλευρά του ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens, Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, επεσήμανε «Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ξεκίνησε, εδώ και λίγους μήνες, να λειτουργεί πλήρως και στο Παράρτημά της στην Αθήνα. Η φυσική μας παρουσία στην Αθήνα δημιουργεί μια νέα δυναμική συνεργασίας με καθιερωμένους θεσμούς στην Ελλάδα και βεβαίως, η συνεργασία με την ΑΑΔΕ αποτελεί για εμάς στρατηγική επιλογή, λόγω του συνδυασμού επιστημονικής αξιοπιστίας και πρακτικής σε κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η ανανέωση της συνεργασίας μας θα επικεντρωθεί σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως η Δημόσια Διοίκηση και το Φορολογικό Δίκαιο».