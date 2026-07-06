Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική γέφυρα Πουλόπουλου στη Γραμμή 1 του Μετρό

«Μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του ΗΣΑΠ» υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα έργο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία του ΗΣΑΠ, με την υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γέφυρας Πουλόπουλου. Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου, εκπρόσωποι της ΣΤΑ.ΣΥ και του αναδόχου του έργου «ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ», υπέγραψαν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη σχετική σύμβαση, ύψους 2.849.420,63 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Είχε προηγηθεί ο απαραίτητος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το έργο, που συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), είναι τεχνικά σύνθετο και απαιτητικό και θα εκτελείται χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών. Η γέφυρα Πουλόπουλου, μήκους 105 μέτρων, βρίσκεται στα Πετράλωνα και κατασκευάστηκε με αναμόρφωση της προϋπάρχουσας γέφυρας το 1975. Στο πλαίσιο των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργεί η ΣΤΑ.ΣΥ, κρίθηκε σκόπιμη η αναβάθμιση της υποδομής της γέφυρας. Προηγήθηκαν η επιθεώρηση και η καταγραφή των τεχνικών αναγκών από εξειδικευμένο συνεργείο, καθώς και η εκπόνηση εξειδικευμένης στατικής μελέτης για εργασίες συντήρησης, την ανύψωση του φορέα και την αντικατάσταση των εφεδράνων.

Πιο αναλυτικά, το έργο προβλέπει την ενίσχυση των βάθρων και της θεμελίωσης της γέφυρας, την ανύψωση και συντήρηση του φορέα, καθώς και την αντικατάσταση των υφιστάμενων εφεδράνων παλαιάς τεχνολογίας με σύγχρονα. Με την ολοκλήρωση του έργου, η γέφυρα θα αποκτήσει τουλάχιστον 50 επιπλέον χρόνια λειτουργικής ζωής, ενισχύοντας σημαντικά την αξιοπιστία και την ασφάλεια του μεταφορικού έργου του ΗΣΑΠ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε: «Ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Η αναβάθμιση της γέφυρας Πουλόπουλου, ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, συνιστά μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του ΗΣΑΠ και ένα ακόμα βήμα στη συνεχή προσπάθειά μας για πιο ανθεκτικές δημόσιες συγκοινωνίες. Με σχέδιο και συνέπεια, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έργα συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών των μέσων σταθερής τροχιάς, με βασικό μας γνώμονα την ποιότητα των μετακινήσεων και τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, ανέφερε: «Η αναβάθμιση της γέφυρας Πουλόπουλου αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον του ΗΣΑΠ και ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου μας για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της ΣΤΑ.ΣΥ. Με έργα ουσίας ενισχύουμε την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα του δικτύου, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για τους επιβάτες και ένα σύγχρονο μέσο σταθερής τροχιάς για την πόλη».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αναδόχου ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ, Γιώργος Λέλης, υπογράμμισε: «Είναι τιμή για την ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της ΣΤΑ.ΣΥ, μέσα από ένα έργο κομβικής σημασίας για τη Γραμμή 1 του Μετρό. Με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα, την ασφάλεια και την απρόσκοπτη λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής, θα υλοποιήσουμε το έργο σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τις απαιτήσεις της σύμβασης, ώστε η Γέφυρα Πουλόπουλου να ενισχυθεί ουσιαστικά και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών. Η ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία με τα στελέχη της ΣΤΑ.ΣΥ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου».