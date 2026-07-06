Deal 19 δισ. δολαρίων με Anthropic για TeraWulf - Διψήφιο ράλι για τη μετοχή

Συμφωνία με την Anthropic για 20ετή μίσθωση για τη χρήση του data center της στο Κεντάκι έκλεισε η TeraWulf, με τη μετοχή της να εκτινάσσεται 12,6%.

Συμφωνία με την Anthropic για 20ετή μίσθωση για τη χρήση του data center της στο Κεντάκι έκλεισε η TeraWulf, με τη μετοχή της να εκτινάσσεται 12,6%.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η πανεπιστημιούπολη, που βρίσκεται στο Χόουζβιλ, θα παρέχει περίπου 401 μεγαβάτ χωρητικότητας για το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνη της Anthropic.

Η TeraWulf απέκτησε την υποδομή στο Χόουζβιλ, μια πρώην εγκατάσταση της Century Aluminum, τον Φεβρουάριο. Το συγκρότημα διαθέτει περίπου 480 MW που θα μπορούσαν να επεκταθούν με την πάροδο του χρόνου.

Η μίσθωση της TeraWulf στην Anthropic αναμένεται να δημιουργήσει συμβατικά έσοδα 19 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Η TeraWulf δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να «επεκτείνει περαιτέρω» τη σχέση της με τον κατασκευαστή του μοντέλου Claude, το οποίο, όπως και άλλοι hyperscalers, διψάει για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης.

«Η μίσθωση της Anthropic επικυρώνει τη στρατηγική μας και δημιουργεί μια μακροπρόθεσμη ροή εσόδων με μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της TeraWulf, Πολ Πρέιγκερ.

Ξεχωριστά, η TeraWulf δήλωσε ότι θα πουλήσει το πλειοψηφικό της μερίδιο σε μια κοινοπραξία που αναπτύσσει ένα συγκρότημα data centers στο Τέξας, σε μια ομάδα με επικεφαλής τον συνεργάτη της, την νεοσύστατη εταιρεία neocloud Fluidstack.

Η Anthropic πέρυσι ανέθεσε στην Fluidstack την κατασκευή προσαρμοσμένων κέντρων δεδομένων στη Νέα Υόρκη και το Τέξας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 50 δισ. δολαρίων.

Η μετοχή της TeraWulf μετρά κέρδη άνω του 80% μέχρι στιγμής το 2026, καθώς η εταιρεία έχει στραφεί από την εξόρυξη bitcoin στην υποστήριξη της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.