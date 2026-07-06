Μεσανατολικό: Το Ισραήλ επιμένει στον αφοπλισμό της Χαμάς

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε σήμερα την ανακοίνωση της Χαμάς περί διάλυσης της κυβέρνησής της στη Λωρίδα τη Γάζας «τέχνασμα» προκειμένου να αποφύγει τον αφοπλισμό της, όπως απαιτούν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε σήμερα την ανακοίνωση της Χαμάς περί διάλυσης της κυβέρνησής της στη Λωρίδα τη Γάζας «τέχνασμα» προκειμένου να αποφύγει τον αφοπλισμό της, όπως απαιτούν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Όσο η Χαμάς διατηρεί τα όπλα της, οποιαδήποτε κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας «θα λειτουργεί κατ’ εντολή της Χαμάς», υπογραμμίζει ο Γκιντεόν Σάαρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Το Ισραήλ επιμένει στην πλήρη εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, με βασικές αρχές τον αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας».