Goolsbee (Fed): «Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση»

Σημειώνεται πως οι αναλυτές δίνουν 30% πιθανότητα για μία αύξηση των επιτοκίων μέσα στον Ιούλιο, ενώ σε σχέση με μία ενδεχόμενη αύξηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ο Goolsbee αρνήθηκε να προβλέψει την επόμενη κίνηση της FOMC.

Το γεγονός πως ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εξακολουθεί να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, παρά το γεγονός πως υπήρξαν μερικά «φωτεινά σημάδια», επισήμανε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγο, Austan Goolsbee, λίγες ώρες μετά την αναρρίχηση του δομικού PCE στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2023.

Μιλώντας στο δίκτυο CNBC, ο αξιωματούχος της Fed αρνήθηκε να κάνει εικασίες για το πού πιστεύει ότι οδεύουν τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, ενόψει της διήμερης συνεδρίασης της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) που είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 28-29 Ιουλίου, υπογραμμίζοντας πως σε σχέση με την αγορά εργασίας, το πρόβλημα του πληθωρισμού είναι «σαφώς μεγαλύτερο».

Σημειώνεται πως οι αναλυτές δίνουν 30% πιθανότητα για μία αύξηση των επιτοκίων μέσα στον Ιούλιο, ενώ σε σχέση με μία ενδεχόμενη αύξηση στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ο Goolsbee αρνήθηκε να προβλέψει την επόμενη κίνηση της FOMC.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Fed του Σικάγο αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά λόγια στον νέο επικεφαλής της Fed, Kevin Warsh, επισημαίνοντας την αποθάρρυνση στην καθοδήγησης των αποφάσεων της Fed από αξιωματούχους της Τράπεζας.

«Έρχεται με νέες ιδέες. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Είδατε στη συνέντευξη Τύπου ότι έρχεται με διαφορετικό στυλ», είπε ο Goolsbee. «Πριν καν βρεθώ στη Fed, και από τότε που βρίσκομαι στη Fed, ανησυχούσα με τις εικασίες για το μέλλον των επιτοκίων που γίνονταν σε τακτική βάση», τόνισε.