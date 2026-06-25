Σνάμπελ: Θα χρειαστούν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ εκτιμά ότι απαιτείται επιπλέον σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, καθώς οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές και η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί λόγο για να χαλαρώσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, δήλωσε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Η ΕΚΤ έγινε η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αύξησε το κόστος δανεισμού αυτό το μήνα, με την ελπίδα να περιορίσει την αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος, ενώ οι επενδυτές προβλέπουν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους, ακόμη και μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, που οδήγησε σε πτώση των τιμών πετρελαίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Σνάμπελ επέμεινε ότι θα χρειαστεί περισσότερη σύσφιξη, αλλά άφησε ανοιχτές τις επιλογές της ως προς το πότε και κατά πόσο θα πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια.

«Από τη σημερινή προοπτική, θα χρειαστεί να αυξήσουμε περαιτέρω τα επιτόκια προκειμένου να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στον στόχο μας του 2% μεσοπρόθεσμα», δήλωσε η Σνάμπελ σε συνέντευξή της στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit. «Ωστόσο, η έκταση και ο χρονισμός των περαιτέρω μέτρων θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της σύγκρουσης, της οικονομίας και του πληθωρισμού».

Αναλυτές της Societe Generale ανέφεραν ότι η Σνάμπελ προσπαθούσε να διορθώσει ένα «λάθος» της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν βλέπει την ανάγκη για «πιο δυναμική πολιτική απάντηση σε αυτό το στάδιο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει μία στις τρεις πιθανότητες η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τη συνεδρίασή της στις 22-23 Ιουλίου, με μια τέτοια κίνηση να θεωρείται πιο πιθανή τον Σεπτέμβριο, ακολουθούμενη από μια πιθανή τελική αύξηση κάποια στιγμή το επόμενο έτος.

«Η άποψή μας παραμένει ότι οι αγορές υπερεκτιμούν την πιθανή έκταση της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ», δήλωσε ο Μαρκ Χάεφελ, διευθυντής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management. «Η πρόβλεψή μας είναι για μια τελική αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, καθώς η πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου καθιστά απίθανη μια αύξηση τον Ιούλιο».

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε την Τρίτη ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα μπορούσε να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ για κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν διατηρηθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτή η διαταραχή απαιτεί μόνο μια μετρημένη πολιτική αντίδραση.