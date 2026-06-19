Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Αύξηση κατά 1,9% σημείωσε τον Απρίλιο η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Απριλίου 2025, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση κατά 1,9% σημείωσε τον Απρίλιο η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Απριλίου 2025, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου έτους 2025 προς τον Απρίλιο 2024 είχε καταγραφεί αύξηση κατά 0,7%.

Την ίδια στιγμή, η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 0,8% τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Απριλίου 2025. Μείωση 3,4% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου έτους 2025 προς τον Απρίλιο 2024.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η εφορία «αλλάζει πίστα»: Νέο μοντέλο λειτουργίας με «myPoint» και ψηφιακές υπηρεσίες

Ανησυχία για τη σύνταξη - Το στοίχημα της ακρίβειας - Έσπασε το ανοδικό σερί στο Χρηματιστήριο

Σινιάλο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους - Nέες «τσιπρικές» αυταπάτες - Aριστερό φλας του Δούκα

tags:
Στόλος
ΕΛΣΤΑΤ
Ναυτιλία
Πλοία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider