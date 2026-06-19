Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο

Αύξηση κατά 1,9% σημείωσε τον Απρίλιο η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Απριλίου 2025, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση κατά 1,9% σημείωσε τον Απρίλιο η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Απριλίου 2025, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου έτους 2025 προς τον Απρίλιο 2024 είχε καταγραφεί αύξηση κατά 0,7%.

Την ίδια στιγμή, η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 0,8% τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Απριλίου 2025. Μείωση 3,4% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου έτους 2025 προς τον Απρίλιο 2024.