ΟΔΔΗΧ: Δεν θα γίνει η δημοπρασία ομολόγων στις 17 Ιουνίου

Τη μη πραγματοποίηση της δημοπρασίας ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για την 17η Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Τη μη πραγματοποίηση της δημοπρασίας ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για την 17η Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Υπενθυμίζεται πως στις 10 Ιουνίου το Ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε 3 δισ. ευρώ με την επανέκδοση του 10ετούς ομόλογου καλύπτοντας περίπου το 95% του δανειακού προγράμματος για το 2026, όπως έκανε γνωστό ο ΟΔΔΗΧ.

Η ζήτηση για το δεκαετές ομόλογο ήταν μεγάλη φτάνοντας τα 36 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το επιτόκιο του να διαμορφωθεί μόλις 0,68% υψηλότερα από το επιτόκιο διατραπεζικής (Mid Swap) δηλαδή περίπου στο 3,75%, ενώ ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί 0,71% υψηλότερα από το επιτόκιο στην διατραπεζική, ήτοι στο 3,83%.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό κουπόνι (επιτόκιο) του ομολόγου όταν είχε εκδοθεί είχε διαμορφωθεί στο 3.375%. Την επανέκδοση του ομολόγου είχαν αναλάβει για το Ελληνικό Δημόσιο οι τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale.