Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα

Η υλοποίηση του έργου για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προχωρά κανονικά, χωρίς να τίθεται σε οποιονδήποτε κίνδυνο η εκτέλεση, η ολοκλήρωση ή το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμά του.

Η υλοποίηση του έργου για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου στην Πάτρα μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προχωρά κανονικά, χωρίς να τίθεται σε οποιονδήποτε κίνδυνο η εκτέλεση, η ολοκλήρωση ή το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμά του.

Παρά την απένταξη της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η απαιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ, έχει ήδη διασφαλιστεί μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ, εξασφαλίζοντας πλήρως τη συνέχιση και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την έμπρακτη δέσμευση της Πολιτείας για την έγκαιρη υλοποίηση κρίσιμων αναπτυξιακών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τονίζει ο αρμόδιος για τα ΣΔΙΤ Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.