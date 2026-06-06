Μπρατάκος: Ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος και ασφάλεια προϋποθέσεις για την ανάπτυξη

Οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της οικονομίας και των νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, καθιστούν αναγκαία τη χάραξη πολιτικών που θα διασφαλίζουν επάρκεια και ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ.

Στην εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα και θέμα «Ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα και την ΕΕ: Οι δρόμοι για επαρκή και πιο φθηνή ενέργεια», ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, ανέδειξε τη σημασία της ενέργειας ως παράγοντα ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, κοινωνικής ευημερίας και στρατηγικής αυτονομίας για την Ευρώπη. Όπως τόνισε, δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή οικονομία χωρίς ενεργειακή ασφάλεια και ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επιβαρύνονται με υψηλότερες τιμές ενέργειας σε σχέση με ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ και την Ασία.

Ο κ. Μπρατάκος σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, στις διασυνδέσεις και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό της ρόλο ως ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της οικονομίας και των νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, καθιστούν αναγκαία τη χάραξη πολιτικών που θα διασφαλίζουν επάρκεια και ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα κριθεί μόνο από τη μείωση των εκπομπών, αλλά και από την ικανότητα της Ευρώπης να διατηρήσει ισχυρή βιομηχανική βάση και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, απαιτούνται επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και νέες ενεργειακές υποδομές, καθώς και στενή συνεργασία μεταξύ πολιτείας, επιχειρηματικής κοινότητας και ευρωπαϊκών θεσμών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ