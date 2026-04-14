Στα 16,5 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη της JP Morgan το α' τρίμηνο

JP Morgan / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Στα 50,54 δισ. δολάρια ανήλθαν τα έσοδα της JP Morgan για το α' τρίμηνο του 2026 αυξημένα κατά 10%, καθώς ο τομέας του trading ενισχύθηκε λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές παγκοσμίως.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13% στα 16,5 δισ. δολάρια, ή 5,94 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, σε σύγκριση με τα 14,6 δισ. δολάρια, ή 5,07 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα από trading μετοχών αυξήθηκαν κατά 21% στα 7,08 δισ. δολάρια, περίπου 370 εκατ. περισσότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές της StreetAccount, χάρη στην ενισχυμένη δραστηριότητα σε εμπορεύματα, πιστωτικές αγορές, συνάλλαγμα και αναδυόμενες αγορές. Υπενθυμίζεται πως την Δευτέρα, και η Goldman Sachs ανακοίνωσε ρεκόρ κερδών καθώς οι επιδόσεις στο trading μετοχών αντιστάθμισαν την απροσδόκητη πτώση στα έσοδα από σταθερό εισόδημα.

Η μεταβλητότητα συνήθως ενισχύει τις δραστηριότητες συναλλαγών στις μεγάλες τράπεζες, καθώς ωθεί τους πελάτες να αναδιαρθρώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, πραγματοποιώντας πιο ενεργές συναλλαγές και αντισταθμίζοντας τους κινδύνους.

Τα έσοδα από επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν κατά 28% στα 2,88 δισ. δολάρια, περίπου 260 εκατ. δολάρια πάνω από τις προσδοκίες, λόγω υψηλότερων αμοιβών από συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και από αναδοχές μετοχών.

«Υπάρχει ένα ολοένα και πιο περίπλοκο σύνολο κινδύνων - όπως γεωπολιτικές εντάσεις και πόλεμοι, διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, αβεβαιότητα στον τομέα του εμπορίου, μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα σε παγκόσμιο επίπεδο και αυξημένες τιμές των περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον.

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider