SKY express: Υψηλές πληρότητες και αυξημένη επιβατική κίνηση το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Υψηλές πληρότητες και αυξημένη επιβατική κίνηση κατέγραψε η SKY express το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αερομεταφορέα, από την Πέμπτη 30 Απριλίου έως και την Κυριακή 3 Μαΐου, ο μέσος όρος πληρότητας των πτήσεων διαμορφώθηκε στο 80%, ενώ η επιβατική κίνηση σημείωσε αύξηση κατά 3,5% στο δίκτυο εσωτερικού και κατά 18,5% στο δίκτυο εξωτερικού, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα ήταν η Σαντορίνη, το Ηράκλειο και η Θεσσαλονίκη, ενώ οι επιβάτες που ταξίδεψαν στο εξωτερικό προτίμησαν το 'Αμστερνταμ, το Μιλάνο και τη Λισαβόνα.

Η Λισαβόνα αποτελεί έναν από τους νεότερους προορισμούς του διεθνούς δικτύου της SKY expess, έχει ήδη κερδίσει τη θετική ανταπόκριση του επιβατικού κοινού, αναφέρει η εταιρεία.

