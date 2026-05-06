ΠΟΥ για χανταϊό: Ο κίνδυνος στην φάση αυτή παραμένει χαμηλός

Ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του χανταϊού στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius «παραμένει χαμηλός» στην φάση αυτή για δημόσια υγεία παγκοσμίως, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Στη φάση αυτή, ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία παγκοσμίως παραμένει χαμηλός», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ διευκρινίζοντας ότι «ο ΠΟΥ συνεχίζει να συνεργάζεται με τους πλοιοκτήτες (του MV Hondius) για την στενή εποπτεία της κατάστασης της υγείας των επιβατών και του πληρώματος και συνεργάζεται με τις χώρες για την διασφάλιση της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και οποιαδήποτε απομάκρυνση κριθεί αναγκαία».

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, θα δέσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι της Γραναδίγια στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά, ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης του αρχιπελάγους.

Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη από το Πράσινο Ακρωτήριο, τόνισε η Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν», σημείωσε.

Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η υπουργός.

Οι 14 Ισπανοί που βρίσκονται στο MV Hondius θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη, τόνισε.

