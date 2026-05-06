Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford εγκατέλειψε την Μεσόγειο σήμερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic σε μία κίνηση που περιορίζει τις αμερικανικές στρατιωτικές ικανότητες στην Μέση Ανατολή όπου μία εύθραυστη εκεχειρία έχει πάρει την θέση των εχθροπραξιών.

Ερασιτεχνικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου να διασχίζει το Στενό του Γιβραλτάρ με κατεύθυνση προς δυσμάς μεταφέροντας δεκάδες αεροσκάφη στην γέφυρά του.

Το USS Gerald Ford βρίσκεται στην θάλασσα εδώ και δέκα μήνες, το μεγαλύτερο διάστημα ανάπτυξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με το American Naval Institute.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Wall Street Journal και Washington Post, το USS Gerald Ford θα επιστρέψει στην βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στην ανατολική κατή των ΗΠΑ.

Περί τα είκοσι αμερικανικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS George Bush παραμένουν στην περιοχή, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Πριν καταπλεύσει στην Μεσόγειο και την περιοχή της Μέσης Ανατολής, το USS Gerald Ford βρισκόταν στην Καραϊβική όπου συμμετείχε στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά σκαφών που παρουσιαζόταν ότι συμμετείχαν στο εμπόριο ναρκωτικών, αναχαίτιζαν τάνκερ που τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων και συμμετείχε στην επιχείρηση αιχμαλώτισης του Νικολάς Μαδούρο.

Το αεροπλανοφόρο κατευθύνθηκε στην Μέση Ανατολή στα μέσα του Φεβρουαρίου. Στο τέλος του Μαρτίου, κατευθύνθηκε στην Κροατία για επισκευές και συντήρηση έπειτα από πυρκαγιά. Το USS Gerald Ford αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα στις υγειονομικές του υποδομές, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα

Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Γαλλία και την Βρετανία για την προετοιμασία μιας μελλοντικής αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο γαλλικός στρατός.

Το υπουργείο των Ένοπλων Δυνάμεων της Γαλλίας αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι το αεροπλανοφόρο με τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν διέπλευσε σήμερα το κανάλι του Σουέζ ακολουθώντας πορεία με κατεύθυνση προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή η ομάδα κρούσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου με τα συνοδευτικά πλοία, αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο αμέσως μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ και μπορεί να παραμείνει στην Θάλασσα για διάστημα μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών.

