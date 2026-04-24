Πλαφόν στα καύσιμα: Έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα - Τα πρόστιμα

Συντονισμένες επιχειρήσεις ελέγχων τις τελευταίες 3 εβδομάδες σε Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων για την τήρηση του πλαφόν στα καύσιμα πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και διαπίστωσε υπερβάσεις του ανώτατου ορίου τιμών τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο diesel.

Οι παραβάσεις εντοπίστηκαν σε 3 πρατήρια στην Αιτωλοακαρνανία, 6 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μη καταχώριση στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, κατά παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων. Για τις παραβάσεις αυτές θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα και στα 9 πρατήρια, συνολικού ύψους 54.000 ευρώ, όπως τονίζεται.

«Η Αρχή πραγματοποιεί συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια και δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Εργασία από το σπίτι: Οκτώ δουλειές με πολλά χρήματα χωρίς προϋπηρεσία

Ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ και η «απειλή» Τσίπρα

Fuel Pass: Μέχρι πότε ισχύει και τι γίνεται μετά τον Μάιο - Οι κρίσιμες ημερομηνίες για αιτήσεις και χρήση

