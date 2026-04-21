Κάλας: Εντός 24 ωρών το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

Στήριξη στο Λίβανο για να βγάλει τη χώρα από την κυριαρχία της Χεζμπολάχ - Νέες κυρώσεις στο Ιράν για τον αποκλεισμό - Χωρίς συμφωνία για το Ισραήλ.

Στα ζητήματα που τέθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο και τις αποφάσεις που έλαβαν οι υπουργοί Εξωτερικών, αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας στη διάρκεια συνέντευξης που ακολούθησε.

Για το ζήτημα της Ουκρανίας, θέμα το οποίο συζήτησαν οι υπουργοί Εξωτερικών με τον Ουκρανό ομόλογό τους, η κ. Κάλας τόνισε ότι «μετά τις εκλογές στην Ουγγαρία, υπάρχει νέα δυναμική και αναμένω μια θετική απόφαση για το δάνειο των 90 δισ. εντός των επόμενων 24 ωρών». Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι θα προχωρήσει το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά και πρόσθετες κυρώσεις κατά προσώπων «που βρίσκονται πίσω από εκστρατείες παραπληροφόρησης εντός της ΕΕ».

Οι υπουργοί, στη διάρκεια του Συμβουλίου, αντάλλαξαν απόψεις με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ, με την Ύπατη Εκπρόσωπο να τονίζει ότι «ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό Σαλάμ για τις ειρηνευτικές συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ και τις προσπάθειές του να βγάλει τη χώρα από την κυριαρχία της Χεζμπολάχ. Ο Λίβανος πληρώνει βαρύ τίμημα για έναν πόλεμο που δεν επέλεξε». Όπως είπε, «συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου και να εργαζόμαστε για πιθανή πολιτική αποστολή της ΕΕ. Όσο πιο δυνατός είναι ο λιβανέζικος στρατός, τόσο πιο αδύναμη είναι η Χεζμπολάχ».

Για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι υπουργοί έθεσαν ακόμα μία φορά τη θέση τους ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν είναι διαπραγματεύσιμη και πως οι ανατροπές στο Στενό του Ορμούζ είναι επικίνδυνες και ότι η διέλευση πρέπει να παραμένει ελεύθερη και χωρίς χρέωση. Για το θέμα, έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τους υπουργούς να διαθέσουν περισσότερους πόρους για την προστασία της ναυσιπλοΐας της περιοχής. Όπως είπε, «η Ευρώπη θα παίξει τον ρόλο της για την αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η ταχύτητα της ναυτικής μας αποστολής είναι ο ταχύτερος τρόπος για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή», ενώ μίλησε για την πολιτική συμφωνία για διεύρυνση του καθυστερημένου πακέτου κυρώσεων στο Ιράν «ώστε να στοχεύσει εκείνους που ευθύνονται για παραβιάσεις της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Η ίδια τόνισε ότι τα ιρανικά drones που χρησιμοποιούνται στον Κόλπο πιθανώς ενσωματώνουν ρωσικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις και πως υπάρχει συνεργασία με τις χώρες του Κόλπου για τον περιορισμό τους.

Αναφερόμενη στο Ισραήλ, τόνισε ότι «δεν υπήρξε η απαιτούμενη υποστήριξη» για την πλήρη ή μερική αναστολή της συμφωνίας με το Ισραήλ, που πρότειναν ορισμένα κράτη μέλη, τονίζοντας πως θα μεταφέρει το θέμα στον Επίτροπο Εμπορίου και πως θα υπάρξει συνέχεια της συζήτησης.

Τέλος, για την κριτική που δέχεται σε πολλές περιπτώσεις η Ευρώπη, η ίδια τόνισε ότι «είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές απαιτήσεις και για την Ευρώπη, ειδικά τώρα. Όπου κι αν πάω, όλοι μας κοιτάζουν, γιατί οι ΗΠΑ αποσύρουν βοήθεια παντού. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ