Την Δευτέρα η μελέτη της Athlos Energy για την χωροθέτηση των πυρηνικών στην Ελλάδα

Ακολουθούν αναλύσεις για ουράνιο, ΑΕΠ και θέσεις εργασίας.

Συμβολή στη συζήτηση για την διαμόρφωση ενός εθνικού πυρηνικού προγράμματος στην Ελλάδα, πιάνοντας το «νήμα» από τα βασικά μέχρι και το στάδιο των οριστικών αποφάσεων, αναμένεται να αποτελέσει η σειρά μελετών που εκπονεί η Athlos Energy, με το πρώτο μέρος, σχετικά με την χωροθέτηση, να δημοσιεύεται την ερχόμενη Δευτέρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, τα αποτελέσματα της μελέτης εμφανίζονται ενθαρρυντικά με την ελληνική επικράτεια να παρουσιάζει δυνητικά αρκετές περιοχές ικανές να δεχθούν ένα μικρό αρθρωτό αντιδραστήρα (SMR) ή ένα μεγάλο πυρηνικό αντιδραστήρα ακόμη και στην περίπτωση εφαρμογής των πλέον αυστηρών κριτηρίων χωροθέτησης όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και την σχετική διεθνή εμπειρία.

Αναλύσεις για το σύνολο της αλυσίδας αξίας

Υπενθυμίζεται ότι η Athlos Energy αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας με πρωτεργάτες και συνιδρυτές τους Στάθη Βλασσόπουλο και Διονύση Χιώνη, οι οποίοι με την εν λόγω σειρά μελετών, φιλοδοξούν να συμβάλουν τόσο στη συζήτηση όσο και στο σχεδιασμό του ελληνικού κράτους σχετικά με το αν η πυρηνική ενέργεια έχει θέση ή όχι στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Υπό αυτό το πρίσμα, η μελέτη για την χωροθέτηση των σταθμών συνιστά το πρώτο βήμα με τα επόμενα να αφορούν σε αναλύσεις για το πυρηνικό καύσιμο, δηλαδή τι ανάγκες σε ουράνιο θα έχει ένα πυρηνικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, ποια θα είναι τα κόστη, τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στο ΑΕΠ και σε θέσεις εργασίας.

Με άλλα λόγια, η πρωτοβουλία της Athlos Energy, όπως έχει δηλώσει σε προηγούμενο χρόνο ο Διονύσης Χιόνης, αφορά σε «κάποιες αναλύσεις, οι οποίες τις τρέχουμε μόνοι μας, έτσι ώστε να δώσουμε στους πιθανούς επενδυτές μας, αλλά και στο κοινό, πρώτες πληροφορίες, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από την θεωρητική κουβέντα της πυρηνικής ενέργειας και να δούμε πως η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην χώρα μας».

Ιδιωτική πρωτοβουλία

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η εν λόγω πρωτοβουλία, αν και δεν τελεί υπό «κρατική αιγίδα» συνάδει ωστόσο τόσο με το «σκεπτικό» όσο και με τον ευρύτερο σχετικό σχεδιασμό του ΥΠΕΝ και της κυβέρνησης, καθώς φιλοδοξεί να βάλει σε μια σειρά τα πράγματα προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι πρώτες αξιολογήσεις επί του πεδίου με φόντο περισσότερο το συγκεκριμένο ελληνικό περιβάλλον παρά την διεθνή πρακτική που όσο κι αν είναι χρήσιμη δεν αντιστοιχίζεται σε όλες τις διαστάσεις της με τα δεδομένα της Ελλάδας.

Μάλιστα, όπως έχει επισημάνει, μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, μιλώντας για την προετοιμασία της εισήγησης προς τον Πρωθυπουργό, η βασική «άσκηση» αφορά στην αξιολόγηση των διαθέσιμων μελετών που με την σειρά τους δύναται να στοιχειοθετήσουν σημαντικές και κρίσιμες απαντήσεις σε πολλά από τα υφιστάμενα ερωτήματα, προσανατολίζοντας κατά ανάλογο τρόπο και την δημόσια συζήτηση τόσο ως προς την κοινωνική διάσταση όσο και ως προς την επιστημονική.

Όπως προαναφέρθηκε, το πρώτο βήμα θα γίνει με την χωροθέτηση όπου θα παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο βάσει των κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται κατά την αξιολόγηση των περιοχών με τα επόμενα βήματα, που θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, να συμπληρώνουν τον «οδικό χάρτη» της Athlos Energy για την εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας.

Έμφαση στη λεπτομέρεια

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι μελέτες δεν μένουν στα γενικά «μεγέθη» παρά επιχειρούν μια λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση των επιπτώσεων στο ΑΕΠ, όπου γίνεται εξειδίκευση στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους με παραμετροποίηση τόσο για τους SMR όσο και για τους μεγάλους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, οι μελέτες δεν αφορούν σε «paper» παρά σε υλικό που αφενός μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα από την διυπουργική επιτροπή που θα συσταθεί μέσα στο καλοκαίρι και αφετέρου από την αγορά με επενδυτές να εκδηλώνουν ενδιαφέρον, ξεχωρίζοντας τόσο τις βιομηχανίες όσο και την ναυτιλία.

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Σημειώνεται ότι η εν λόγω προσέγγιση με καλά σχεδιασμένα βήματα φαίνεται να κυριαρχεί ευρύτερη στην ελληνική πυρηνική κοινότητα όπως αποτυπώθηκε στις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων κατά την πρόσφατη ημερίδα με τίτλο «Η Ελλάδα στη Νέα Εποχή της Πυρηνικής Ενέργειας» με το σύνολο των τοποθετήσεων να συγκλίνουν στην άποψη ότι η χώρα θα πρέπει να είναι σε θέση καταρχήν να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο και κατά δεύτερον να εξετάσει αν προκύπτει ανάγκη για «άνοιγμα» της Ελλάδα στα πυρηνικά. Το βέβαιο είναι ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται μονάχα στο κομμάτι της ηλεκτροπαραγωγής με την Athlos Energy, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, να έχει ενσωματώσει το ευρύτερο «scope» του εγχειρήματος στις αναλύσεις που έχει κάνει.

Να μείνει κάτι

Υπενθυμίζεται ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός της κυβέρνησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπει την σύσταση δύο επιτροπών με την πρώτη να διατηρεί «επιτελικό χαρακτήρα» και την δεύτερη περισσότερο «εκτελεστικό». Αναλυτικότερα, η πρώτη επιτροπή θα διαμορφωθεί σε «high-level» επίπεδο, πιθανότατα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που θα πλαισιώνεται από τους συναρμόδιους Υπουργούς με την δεύτερη να συστήνεται με τεχνοκρατική προσέγγιση και επικεφαλής τον Υφυπουργό ΠΕΝ Νίκο Τσάφο. Αν και τα παραπάνω τελούν ακόμη υπό συζήτηση, το βέβαιο είναι ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ευέλικτα και με τρόπο που στο «τέλος της ημέρας» θα μείνει μια παρακαταθήκη για την συνέχεια, ασχέτως των πολιτικών εξελίξεων που θα υπάρξουν στη χώρα τους επόμενους μήνες.