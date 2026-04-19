Στουρνάρας: Υπάρχει χώρος για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης

Newsroom
Στουρνάρας: Υπάρχει χώρος για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα στήριξης
Ο επικεφαλής της ΤτΕ θεωρεί ότι οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν για μεγαλύτερο ανταγωνισμό και να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων.

Τον κίνδυνο στασιμο-πληθωριστικών φαινομένων λόγω πολέμου επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, στην πρώτη συνέντευξή του στην Καθημερινή μετά την πρόταση ανανέωσης της θητείας του από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΤτΕ πρόσθεσε ότι υπάρχει χώρος για μέτρα στήριξης αλλά θα πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα.

Eπίσης, προτείνει την επανεξετέταση της φορολογίας και των φοροαπαλλαγών, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να δούμε αν είναι σκόπιμο να υπάρχουν ακόμη όσες δόθηκαν στη διάρκεια του covid».

Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής προτείνει περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές και περισσότερους ελέγχους στην υγεία, στα καύσιμα, στον τομέα της οικοδομής και στα ελεύθερα επαγγέλματα, σημειώνοντας ότι το κενό ΦΠΑ έχει μειωθεί σημαντικά.

Θεωρεί τέλος ότι οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν για μεγαλύτερο ανταγωνισμό και να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων.

Γιάννης Στουρνάρας
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
Μέτρα στήριξης
Φοροδιαφυγή
Τράπεζες
