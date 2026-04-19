Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη στη Λιοσίων

Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τελευταία ενημέρωση 14:08

Συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (19/04) ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη κοπέλα στην οδό Λιοσίων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη συλληφθεί και άλλα τρία άτομα για το τροχαίο ατύχημα. Ο συνεπιβάτης της μηχανής παραδόθηκε αυτοβούλως καθώς και μια γυναίκα η οποία φέρεται να είναι η ιδιοκτήτριά της.

Κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία αντιμετωπίζει και ένα τρίτο άτομο, το οποίο παραδόθηκε επίσης στις αστυνομικές Αρχές καθώς και ένας άνδρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι παρέλαβε τη μηχανή μετά από το ατύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (18/04) στην οδό Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά τη σύγκρουση ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.