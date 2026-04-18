Ψήφος εμπιστοσύνης στη διοίκηση της BP από το νορβηγικό κρατικό ταμείο επενδύσεων

Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων έχουν σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από «σημαντικές εξελίξεις στα υποχρεωτικά πλαίσια γνωστοποίησης», ανέφερε η εταιρεία.

Στήριξη στη στρατηγική της BP από το κρατικό ταμείο της Νορβηγίας, τασσόμενο υπέρ της επανεκλογή του προέδρου της, Άλμπερτ Μάνιφολντ, μαζί με μια σειρά άλλων προτάσεων της διοίκησης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το Norges Bank Investment Management, το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, των 2,2 τρισ. δολαρίων ανέφερε ότι θα υποστηρίξει το σχέδιο του διοικητικού συμβουλίου για την κατάργηση δύο προηγούμενων ψηφισμάτων σχετικά με την αναφορά κλιματικών στοιχείων στην ετήσια γενική συνέλευση της BP στις 23 Απριλίου.

Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων έχουν σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από «σημαντικές εξελίξεις στα υποχρεωτικά πλαίσια γνωστοποίησης», ανέφερε η εταιρεία στην ειδοποίηση για τη γενική συνέλευση.

Ο Μάνιφολντ έχει δηλώσει ότι θέλει ο πετρελαϊκός κολοσσός να γίνει «απλούστερος, πιο λιτός και πιο κερδοφόρος».

Η διοίκηση της BP θέλει να εστιάσει στην ανάπτυξη της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου και να εκποιήσει assets καθαρής ενέργειας με χαμηλή απόδοση.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Γιατί τα κρέατα «έχουν προτεραιότητα» στις αυξήσεις τιμών λόγω πολέμου;

Στην 4η θέση της ΕΕ η Ελλάδα στην ανεπίσημη εργασία - Μάστιγα η υποδηλωμένη απασχόληση

Το «γεμάτο ταμείο» της Ελλάκτωρ, bonus μισό δισ. σε μετόχους - Εστιάζει σε ακίνητα, φιλοξενία, Μαρίνα Αλίμου

