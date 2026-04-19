Ταχιάος: Υλοποιούμε ένα συνεκτικό σχέδιο, που αλλάζει τον χάρτη υποδομών της Ελλάδας

Την εικόνα όλων των μεγάλων έργων στη χώρα, δίνει ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, με συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ κάνει και αναφορά στις «Πρότυπες Προτάσεις», έναν «θεσμό-εργαλείο», όπως τον χαρακτηρίζει, για σημαντικά έργα, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα -Οινόφυτα, που θα ανακουφίσει την Αθήνα, και η στρατηγικής σημασίας για την πρωτεύουσα αστική σήραγγα της Ηλιούπολης, που θα ενώνει τη λεωφόρο Κατεχάκη με το Ελληνικό.

Ο κ Ταχιάος ανακοινώνει, επίσης, ότι το βόρειο τμήμα του Ε65, Καλαμπάκα-Γρεβενά, βαδίζει προς ολοκλήρωση.

Στην Αττική, όπως αναφέρει, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά είναι μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και επόμενο βήμα είναι η υπογραφή της σύμβασης, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του. Παράλληλα, προχωρά και η αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης, με νέα διπλή έξοδο από την Αττική Οδό, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες λύσεις διαχείρισης κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον κ Ταχιάο, κανένα μεγάλο αστικό κέντρο δεν λύνει το κυκλοφοριακό μόνο με νέους δρόμους. Η ουσιαστική αποσυμφόρηση της Αττικής θα έρθει, κυρίως, μέσα από ισχυρές δημόσιες συγκοινωνίες. Γι' αυτό και δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις γραμμές του μετρό.

Για τη μετάθεση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης της γραμμής 4, ο Υφυπουργός σημειώνει ότι η πρόοδος είναι πραγματική και μετρήσιμη, αλλά το Μετρό δεν είναι μόνο σήραγγες, είναι σταθμοί, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, σηματοδότηση, δοκιμές, ασφάλεια και πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία.

Σε έργα τέτοιας κλίμακας, η πρόοδος ενός επιμέρους τμήματος δεν αρκεί από μόνη της για να κρίνει το συνολικό χρονοδιάγραμμα, όπως λέει. Κατά την άποψή του, έπρεπε να είχε γίνει σαφές από την προηγούμενη διακυβέρνηση ότι ένας εύλογος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου θα υπερέβαινε τη δεκαετία.

Για τη Θεσσαλονίκη, η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά αποτελεί άμεση προτεραιότητα, αναφέρει ο κ Ταχιάος, καθώς αφορά στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, και, παράλληλα, το Flyover προχωρά με ταχείς ρυθμούς και θα προσφέρει ουσιαστική αποσυμφόρηση στο πολεοδομικό συγκρότημα. «Και φυσικά, έχουμε και τις παρεμβάσεις αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην Εγνατία Οδό», προσθέτει.

Στην Κρήτη, το βάρος πέφτει σε δύο εμβληματικά έργα: τον ΒΟΑΚ και τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα του Ηρακλείου.