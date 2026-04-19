Μητσοτάκης: Δεν θα σιωπήσω στην κανονικοποίηση της τοξικότητας - Δουλειά μου να μην κάνω πίσω σε καμία παθογένεια

Στην κρίσιμη μάχη που δίνει για τη ζωή του ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μυλωνάκης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας λόγο για «κανονικοποίηση της τοξικότητας» ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαιρετίζοντας την απόφαση των 11 βουλευτών της ΝΔ για άρση ασυλίας, τονίζοντας τη διάκριση των λειτουργιών.

Ειδικότερα, για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει «δεν μπορώ σήμερα να ξεκινήσω γράφοντας για όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει αυτήν τη στιγμή μια πολύ μεγάλη μάχη. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής.

Τόνισε ως δεν μπορεί να σιωπήσει «μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τις τελευταίες εβδομάδες. Αναφέρομαι στην ευκολία με την οποία εκτοξεύονται αβάσιμες κατηγορίες και στη βιαιότητα μιας δημόσιας εμμονικής στοχοποίησης επί τη βάση κατασκευασμένων άθλιων ψεμάτων, που εκπορεύεται σε πολλές περιπτώσεις από εκτελεστές συμβολαίων δολοφονίας χαρακτήρων που ενδύονται τον μανδύα της ερευνητικής δημοσιογραφίας».

«Ανατροφοδοτείται από ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου και δυστυχώς υιοθετείται με ευκολία ακόμα και από αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι εξοργιστικό και ταυτόχρονα βαθιά λυπηρό. Απαιτείται τώρα, περισσότερο από ποτέ, η δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου απέναντι στο φαινόμενο αυτό» συμπλήρωσε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του με την εβδομαδιαία ανασκόπηση.

Είναι σε επιφυλακή για τις περαιτέρω επιπτώσεις από την άνοδο του πληθωρισμού και «αν χρειαστεί θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια». «Εξετάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις. Την Τρίτη η Πρόεδρος της Κομισιόν θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, που θα συζητήσουμε οι 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ακολουθεί. Εν αναμονή εξελίξεων, λοιπόν» δήλωσε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, απαντά για τις άρσεις ασυλίας, λέγοντας ότι δεν πρέπει να μείνουν σκιές. Όπως σημειώνει «εξήγησα επίσης ότι είναι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη και άλλο μία παρανομία εκτός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων. Γι’ αυτό και χαιρέτισα την απόφαση των 11 μελών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να δεχτούν την άρση της ασυλίας τους. Τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους».

«Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας» πρόσθεσε.