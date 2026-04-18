Πέθαναν οι ηθοποιοί Ναταλί Μπαγιέ και Νάντια Φαρές

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ γνωστοποίησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η οικογένειά της.

Η Γαλλίδα ηθοποιός είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Σεζάρ.

Άρρωστη, σε ανησυχητική κατάσταση υγείας από το περασμένο καλοκαίρι, η Μπαγιέ, η οποία είχε εμφανιστεί σε ταινίες των Φρανσουά Τριφό, Ζαβιέ Ντολάν, Μπερτράν Μπλιέ και Κλοντ Σαμπρόλ, πέθανε «το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια με σωμάτια Lewy», δήλωσε η οικογένειά της.

Παράλληλα, η ηθοποιός Νάντια Φαρές, η οποία το προηγούμενο Σάββατο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα γυμναστηρίου στο Παρίσι κι έκτοτε νοσηλευόταν σε κώμα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 57 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι κόρες της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Νάντια Φαρές την Παρασκευή. Η Γαλλία έχασε μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά για εμάς ήταν πάνω απ’ όλα η μητέρα που μόλις χάσαμε», δήλωσαν η Σίλια και η Σάνα Τσάσμαν.