Οργή Ζελένσκι για την νέα αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

«Μόνο αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία έχει εξαπολύσει περισσότερες από 2.360 επιθέσεις με drones, με περισσότερες από 1.320 κατευθυνόμενες βόμβες και σχεδόν 60 πυραύλους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε σήμερα την νέα παράταση αναστολής των αμερικανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, λέγοντας ότι «κάθε δολάριο που καταβάλεται για ρωσικό πετρέλαιο είναι χρήματα για τον πόλεμο της Μόσχας» στην Ουκρανία.

Την Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει για έναν μήνα την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια. Το αμερικανικό υπουργείο εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, έως τις 16 Μαΐου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 17η Απριλίου.

Τον Μάρτιο, η Ουάσινγκτον είχε ήδη εκδώσει προσωρινές «άδειες» ώστε να μπορεί να πωληθεί ρωσικό πετρέλαιο από που βρισκόταν στη θάλασσα, ώστε να επιβραδυνθεί η ραγδαία άνοδος των τιμών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Λόγω της ελάφρυνσης των κυρώσεων», το ρωσικό πετρέλαιο που φορτώθηκε σε δεξαμενόπλοια «μπορεί να πωληθεί ξανά χωρίς συνέπειες. Αυτό αντιστοιχεί σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια - έναν οικονομικό πόρο που μετατρέπεται άμεσα σε νέες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μόνο αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία έχει εξαπολύσει περισσότερες από 2.360 επιθέσεις με drones, με περισσότερες από 1.320 κατευθυνόμενες βόμβες και σχεδόν 60 πυραύλους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσλήψεις 448 διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ με αρχικό μισθό 6.863 ευρώ

Ενεργειακή Κρίση: Πώς θα συμπληρωθεί το παζλ των νέων μέτρων στήριξης

Γιατί τα κρέατα «έχουν προτεραιότητα» στις αυξήσεις τιμών λόγω πολέμου;

