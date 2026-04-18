Βουλή: Προς κύρωση οι συμφωνίες με Ιταλία - Πολωνία για «αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών»

Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή οι δύο συμφωνίες της Ελλάδας, αφενός με την Ιταλία και αφετέρου με την Πολωνία, σχετικά με την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Αμφότερες οι συμφωνίες θα τεθούν προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων την ερχόμενη Τρίτη, 21 Απριλίου 2026.

Την επομένη, 22 Απριλίου 2026, τα σχετικά νομοσχέδια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα τεθούν στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

Η πρώτη συμφωνία με την Ιταλία είχε υπογραφεί στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, και η δεύτερη συμφωνία με την Πολωνία είχε υπογραφεί, επίσης στην Αθήνα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.-