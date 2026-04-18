Η Rosatom έτοιμη να βοηθήσει στην απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν

Ανέφερε ότι το υλικό θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ. «Οι δικοί μας, μαζί με τους Ιρανούς, θα συνεργαστούν για να το πάρουν. Και μετά θα το πάρουμε στις ΗΠΑ»

Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει στην απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και ότι η εταιρεία παρακολουθεί στενά την πρόοδο των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS ότι το Ιράν «συμφώνησε σε όλα» και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν.

Επέμεινε ότι η διαδικασία αυτή δεν θα περιλαμβάνει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ποιος θα το παραλάβει, απάντησε μόνο «οι δικοί μας». «Όχι. Όχι στρατεύματα», υπογράμμισε. «Θα πάμε εκεί και θα το πάρουμε μαζί τους, και μετά θα το μεταφέρουμε. Θα το πάρουμε μαζί, γιατί μέχρι τότε θα έχουμε μια συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για μάχες όταν υπάρχει συμφωνία. Ωραίο, έτσι; Είναι καλύτερο. Θα το είχαμε κάνει με τον άλλο τρόπο αν έπρεπε».

Ανέφερε ότι το υλικό θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ. «Οι δικοί μας, μαζί με τους Ιρανούς, θα συνεργαστούν για να το πάρουν. Και μετά θα το πάρουμε στις ΗΠΑ», τόνισε. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι απέκλεισε την μεταφορά ουρανίου στις ΗΠΑ, απαντώντας στον ένοικο του Λευκού Οίκου. «Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι για εμάς τόσο ιερό όσο το ιρανικό έδαφος και δεν θα μεταφερθεί πουθενά υπό καμία περίσταση», ανέφερε ο Μπακάι, σύμφωνα με το Tasnim.