Ιράν: Η επίτευξη συμφωνίας με ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά - Εύθραυστη η εκεχειρία

«Το Ιράν διατηρεί το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων όπλων» τονίζουν οι ΝΥΤ. Τι ζητά η Χεζμπολάχ από Τελ Αβίβ.

Τελευταία ενημέρωση 11:10

«Πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ διαπίστωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, που έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον αλλά τόνισε πως οι δύο πλευρές είναι «ακόμη μακριά» από την επίτευξη συμφωνίας. «Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα», υπογράμμισε.

«Είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, τόνισε σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση. Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στις 11-12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα, «καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Γαλιμπάφ. Οι ΗΠΑ «πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», συμπλήρωσε και επεσήμανε πως: «είμαστε νικητές στο πεδίο της μάχης».

Το κεντρικό του μήνυμα είναι ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν στους στόχους τους αφού το Ιράν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ. «Ο εχθρός είναι στρατηγικά πίσω μας και έχει ηττηθεί», σχολίασε ο Γκαλιμπάφ σημειώνοντας παράλληλα ότι: «Δεν έχουμε καταστρέψει τον εχθρό, εξακολουθούν να έχουν χρήματα και όπλα, αλλά έχουν ηττηθεί στη στρατηγική τους εναντίον μας».

«Αν αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός, ήταν επειδή αποδέχτηκαν τα αιτήματά μας», δήλωσε, αναφερόμενος στην εκεχειρία που εκπνέει την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ άφησε αναπάντητο το ερώτημα αν τελικά θα επαναληφθούν οι συνομιλίες τη Δευτέρα με τις ΗΠΑ καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία έχει επαναφέρει «αυστηρό έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ, ανακαλώντας την προηγούμενη δήλωσή του ότι η ζωτικής σημασίας ναυτική οδός ήταν πλήρως ανοιχτή με ευθύνη στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, η Τεχεράνη συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αποδεχόμενη την πρόταση της Ουάσινγκτον. «Ήμασταν νικητές στο πεδίο της μάχης, ο εχθρός δεν είχε επιτύχει κανέναν από τους στόχους του, και το Ιράν διατηρούσε επίσης τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», υποστήριξε. «Αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός επειδή (οι ΗΠΑ) έκαναν δεκτά τα αιτήματά μας», δήλωσε.

Ο Ιρανός πρόεδρος επιμένει στα πυρηνικά δικαιώματα της Τεχεράνης

Ο Τραμπ δεν έχει καμία αιτιολόγηση να στερήσει από το Ιράν τα πυρηνικά του δικαιώματα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να διαφωνούν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει ποιό είναι το έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;» τόνισε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ISNA.

New York Times: Το Ιράν διατηρεί το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων όπλων

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ εκτιμούν πως το Ιράν εξακολουθεί να έχει το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και το 60% των εκτοξευτών πυραύλων, αναφέρουν οι New York Times. Επίσης, διατηρεί ακόμη περίπου το 40% του οπλοστασίου των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Κατά τους ΝΥΤ, από την εκεχειρία το Ιράν κατάφερε να ανασύρει άλλους 100 εκτοξευτές και ίσως ανασύρει και αποθέματα πυραύλων που θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.