Όλγα Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής και αξιόπιστος προορισμός

«Η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά τη θέση της ως ασφαλής και αξιόπιστη χώρα, κάτι που αποτυπώνεται και στην εμπιστοσύνη που δείχνουν κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες», δηλώνει η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως επισημαίνει, «η εικόνα αυτή χτίζεται με συνεχή επαγρύπνηση, σοβαρότητα και συντονισμό» και «γι' αυτό και βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τους συντελεστές της διεθνούς τουριστικής αγοράς, προωθούμε συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας».

Σύμφωνα με την κυρία Κεφαλογιάννη, η Ελλάδα έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι διαθέτει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα απέναντι σε κάθε είδους κρίσεις. «Η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε δύσκολη συγκυρία με μεγαλύτερη ετοιμότητα, γνώση και ωριμότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα παραμένει ένας ισχυρός και ασφαλής προορισμός ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας», τονίζει η υπουργός Τουρισμού.

Επίσης, η κυρία Κεφαλογιάννη σκιαγραφεί μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για την πορεία του τουρισμού το 2026, υπογραμμίζοντας τόσο την ισχυρή εκκίνηση της χρονιάς όσο και τη στρατηγική κατεύθυνση για το μέλλον. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο Ιανουάριος κατέγραψε θεαματική αύξηση 58% στις εισπράξεις και 33% στις αφίξεις. «Τον Φεβρουάριο, όπως και τον Μάρτιο, είδαμε νέα αύξηση της κίνησης από το εξωτερικό στα αεροδρόμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων προορισμών», σημειώνει η υπουργός.

Ταυτόχρονα, τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές είναι ενθαρρυντικά. «Είναι κάτι που εισπράξαμε και στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου στις αρχές Μαρτίου, όταν ήδη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Νέες αεροπορικές συνδέσεις και αυξημένο ενδιαφέρον για περισσότερους ελληνικούς προορισμούς, δείχνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί μία ισχυρή δυναμική», τονίζει η κυρία Κεφαλογιάννη.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού, η στρατηγική διεύρυνσης των αγορών-στόχων περιλαμβάνει τόσο τη διατήρηση των ισχυρών παραδοσιακών αγορών όσο και την ενίσχυση της παρουσίας σε νέες και αναδυόμενες. «Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις αγορές της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδά), αλλά και στην Ινδία, με την οποία η απευθείας αεροπορική σύνδεση δημιουργεί νέα δεδομένα. Παράλληλα, μας ενδιαφέρουν αγορές όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Μέση Ανατολή», σημειώνει.

Την ίδια στιγμή, κεντρικός στόχος της στρατηγικής του υπουργείου είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως πολυδιάστατου προορισμού που προσφέρει αυθεντικές και υψηλής ποιότητας εμπειρίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η έμφαση μετατοπίζεται πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», προς μια πιο ολοκληρωμένη τουριστική ταυτότητα που αξιοποιεί τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία και τις ειδικές μορφές τουρισμού. Σημαντικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τουριστικής προβολής, με τον εκσυγχρονισμό της διαδικτυακής παρουσίας της χώρας και την ανάπτυξη στοχευμένων ψηφιακών εργαλείων.