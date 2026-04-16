Κίνα: Ο ρυθμός ανάπτυξης επιτάχυνε στο 5% το α' τρίμηνο

Ανέβασε ρυθμούς η οικονομία της Κίνας το πρώτο τρίμηνο, καθώς οι ισχυρές εξαγωγές αντιστάθμισαν την υποτονική εγχώρια κατανάλωση, αν και το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να υπονομεύσει την παγκόσμια ζήτηση και να υπονομεύσει αυτή τη δυναμική.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 5% στο τρίμηνο έως τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, επιταχύνοντας από 4,5% στο προηγούμενο τρίμηνο και υπερβαίνοντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για ανάπτυξη 4,8% σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το Πεκίνο είχε υποβαθμίσει τον στόχο ανάπτυξης φέτος σε ένα εύρος 4,5% έως 5%, τον λιγότερο φιλόδοξο στόχο που έχει καταγραφεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε μια σιωπηρή αναγνώριση της επιβράδυνσης της ζήτησης και των παρατεταμένων εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

«Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το εξωτερικό περιβάλλον γίνεται πιο περίπλοκο και ασταθές», ανέφερε η στατιστική υπηρεσία στην ανακοίνωσή της, προειδοποιώντας για «οξεία» ανισορροπία μεταξύ «ισχυρής προσφοράς και ασθενούς ζήτησης».

Ξεχωριστά, οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στις πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και των υποδομών, αυξήθηκαν κατά 1,7% στο πρώτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έναντι εκτιμήσεων για αύξηση 1,9%. Η ύφεση στον τομέα των ακινήτων συνεχίστηκε, με τις επενδύσεις να έχουν μειωθεί κατά 11,2% από την αρχή του έτους, σε μια πιο απότομη πτώση σε σύγκριση με το -9,9% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τον Μάρτιο, οι λιανικές πωλήσεις της Κίνας αυξήθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση, ήτοι με χαμηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο που είχαν λάβει εορταστική ώθηση 2,8%. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,7% τον περασμένο μήνα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με την αύξηση να είναι ισχυρότερη από τις προσδοκίες των αναλυτών για +5,5%.