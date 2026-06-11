Το Κρεμλίνο αντιδρά απαξιωτικά στις σχεδιαζόμενες νέες κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος ρωσικών τραπεζών

Η ΕΕ πρότεινε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας στον πόλεμό της στην Ουκρανία, στοχοποιώντας τις τράπεζες και τα δίκτυα κρυπτονομισμάτων της χώρας.

Το Κρεμλίνο αντέδρασε σήμερα απαξιωτικά στην προοπτική νέων κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος ρωσικών τραπεζών, λέγοντας ότι ήδη λειτουργούν σε καθεστώς κυρώσεων εδώ και πολύ καιρό και αυτό δεν τις έχει σταματήσει από το να έχουν κέρδη.

Η ΕΕ πρότεινε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας στον πόλεμό της στην Ουκρανία, στοχοποιώντας ιδιαιτέρως τις τράπεζες και τα δίκτυα κρυπτονομισμάτων της χώρας σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει το χρηματοπιστωτικό της σύστημα.

«Οι μεγαλύτερες τράπεζές μας είναι εδώ και καιρό σε καθεστώς κυρώσεων. Αυτό δεν αποτρέπει τις τράπεζες από το να έχουν μεγάλα κέρδη, να αναπτύσσονται, να διατηρούν απόλυτη σταθερότητα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμτίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς για την ικανότητα του κλάδου να αντέξει νέους περιορισμούς.

Ο Πεσκόφ τόνισε τα χθεσινά σχόλια του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το ότι η γενικότερη οικονομική κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

«Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τον τραπεζικό τομέα. Η κεντρική μας τράπεζα έχει μιλήσει κατ’ επανάληψη γι’ αυτό. Παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει αυτή τη σταθερότητα», δήλωσε.

Οι κυρώσεις, τα υψηλά επιτόκια και οι δαπάνες για τον πόλεμο έχουν αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ