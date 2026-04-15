Μπεζ Βίβλος (Fed) για πόλεμο στο Ιράν: Ήπια η αύξηση των τιμών

Η οικονομική δραστηριότητα των ΗΠΑ ανέβασε ταχύτητα και η απασχόληση παρέμεινε σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες, ανέφερε την Τετάρτη η Fed στη Μπεζ Βίβλο (Beige Book) επισημαίνοντας παράλληλα αξιοσημείωτες επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών της ενέργειας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν. Η αύξηση των τιμών «παρέμεινε ως επί το πλείστον ήπια συνολικά», σύμφωνα με την έκθεση, η οποία βασίζεται σε έρευνες και στις 12 περιφέρειες της Fed.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ως σημαντική πηγή αβεβαιότητας που περιέπλεξε τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προσλήψεις, την τιμολόγηση και τις κεφαλαιακές επενδύσεις, με πολλές εταιρείες να υιοθετούν μια στάση αναμονής», ανέφερε η Fed, στο report με την πρόσφατη συλλογή ποιοτικών οικονομικών δεδομένων από όλη τη χώρα που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για την καλύτερη κατανόηση της οικονομίας για τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.

«Οι επιχειρηματικές προοπτικές ποικίλλουν εν μέσω εκτεταμένης αβεβαιότητας σχετικά με τις μελλοντικές συνθήκες», ανέφερε. Η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα της επιτόκιά της στο τρέχον εύρος 3,50%-3,75% στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της στις 28-29 Απριλίου. Το υψηλότερο κόστος ενέργειας σημαίνει ακριβότερες μεταφορές και μεγαλύτερες τιμές για πλαστικά και λιπάσματα, ενώ «οι πιέσεις στις εισροές πέρα ​​από τις αυξήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια ήταν επίσης εκτεταμένες».

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει εκτοξευθεί σε περισσότερα από 4 δολάρια το γαλόνι, οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτιναχθεί σε περισσότερα από 5,60 δολάρια το γαλόνι και οι τιμές των λιπασμάτων έχουν επίσης αυξηθεί απότομα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed συνήθως «εξετάζουν» προσωρινές αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων και εξακολουθούν να αναμένουν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού λόγω των δασμών, μια εξέλιξη που θα τους επέτρεπε να συνεχίσουν τη μείωση των επιτοκίων.

Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός κινείται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι οικονομολόγοι προβλέπουν μια απότομη αύξηση και στον «πυρήνα» ή δομικό πληθωρισμό, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, τον οποίο χρησιμοποιούν για να μετρήσουν τις μελλοντικές πιέσεις.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βλέπουν σε μεγάλο βαθμό την αγορά εργασίας των ΗΠΑ ως σταθερή, με την επιβράδυνση της αύξησης των θέσεων εργασίας να εξισορροπείται από τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού εν μέσω μιας απότομης μείωσης της μετανάστευσης. Η ανεργία μειώθηκε τον περασμένο μήνα στο 4,3%. Η Μπεζ Βίβλος σημείωσε ότι οι αυξήσεις στους μισθούς συνολικά παρέμειναν «σιωπηλές», υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας δεν συνέβαλε στις πληθωριστικές πιέσεις.