Καράντζαλος: AI και data centers αλλάζουν το παιχνίδι - Το παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα

Τη δυναμική που δημιουργεί η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και η μεταφορά ολοένα και περισσότερων δεδομένων στο cloud, αλλά και τις προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται για τις υποδομές και το ρυθμιστικό περιβάλλον, ανέδειξε ο Δρ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Μιλώντας την Μ. Δευτέρα το μεσημέρι στο 7ο Power & Gas Forum που διοργανώνει το energypress.gr στις 6 και 7 Απριλίου στην Αθήνα, ο κ. Καράντζαλος εστίασε στην αυξανόμενη ενεργειακή πίεση και στην επιβάρυνση των υποδομών που φέρνει η ανάπτυξη των data centers, αλλά και στην ευκαιρία που διαμορφώνεται για την Ελλάδα να προσελκύσει επενδύσεις, εφόσον κινηθεί με ταχύτητα και συντονισμό.

Όπως σημείωσε, η επεξεργασία δεδομένων - από τις καθημερινές ψηφιακές εφαρμογές έως πιο σύνθετες λειτουργίες όπως η ανάλυση δορυφορικών εικόνων και η στοχοποίηση - πραγματοποιείται πλέον σε μεγάλο βαθμό στο cloud, αυξάνοντας εκθετικά τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ. Είναι χαρακτηριστικό, όπως ανέφερε, ότι τα πλέον σύγχρονα συστήματα μπορούν να φτάνουν σε επίπεδα κατανάλωσης που για ένα μόνο rack, δηλαδή μία συστοιχία servers, η κατανάλωση αντιστοιχεί σε δεκάδες νοικοκυριά.

Σταθερό πλαίσιο σε ένα περιβάλλον που αλλάζει

Αναφερόμενος στο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο κ. Καράντζαλος υπογράμμισε ότι η ίδια η εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστά αναπόφευκτες τις προσαρμογές. Όπως υπογράμμισε, σε κάθε νέα τεχνολογία καταγράφονται αρχικά υπερβολές και ανησυχίες, που σταδιακά εξομαλύνονται.

Ως παράδειγμα έφερε την περίπτωση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, όπου για χρόνια ίσχυαν αυστηρότερα όρια εκπομπών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με αποτέλεσμα χαμηλότερη ποιότητα σήματος χωρίς ουσιαστικό όφελος. «Το αλλάξαμε αυτό και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, απλώς πήρε πολλά χρόνια», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες συζητήσεις αναμένεται να ανοίξουν και για τα data centers.

Με αυτά τα δεδομένα, επεσήμανε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι από τα πιο αδύναμα, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα σε επιμέρους ζητήματα. Ειδικά στον τομέα της συνδεσιμότητας, η χώρα διαθέτει ήδη γρήγορες διαδικασίες υλοποίησης έργων, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Data sovereignty και γεωπολιτική ευκαιρία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων, τονίζοντας ότι δεν είναι κρίσιμη μόνο η επεξεργασία, αλλά και τα ίδια τα σύνολα δεδομένων που παραμένουν και αξιοποιούνται όταν απαιτείται

Όπως σημείωσε, η ενίσχυση της «κυριαρχίας δεδομένων» (data sovereignty) αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα, με στόχο κρίσιμα δεδομένα να αποθηκεύονται εντός της χώρας. Η κατεύθυνση αυτή, όπως υπογράμμισε, μπορεί να λειτουργήσει και ως μοχλός ανάπτυξης, δημιουργώντας πρόσθετα κίνητρα για την εγκατάσταση υποδομών.

Παράλληλα, ανέδειξε και τη γεωπολιτική διάσταση, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, λόγω θέσης, μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος για εναλλακτικές και ανθεκτικές υποδομές δεδομένων και ενέργειας, σε ένα περιβάλλον όπου οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αναζητούν ασφαλείς τοποθεσίες για τις επενδύσεις τους.

Όπως κατέληξε, το ζητούμενο δεν είναι μία μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά η διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου που θα συνδυάζει ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και ρυθμιστική σταθερότητα, ώστε η χώρα να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να ενισχύσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη.