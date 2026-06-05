Αρνητικό το πρόσημο της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Με συνολικές απώλειες 0,72%, παρά την ανοδική αντίδραση της Παρασκευής, ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Με συνολικές απώλειες 0,72%, παρά την ανοδική αντίδραση της Παρασκευής, ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεγαλύτερες οι απώλειες για τον δείκτη των τραπεζών που, αν και αντέδρασε ανοδικά μετά από τρεις διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, έκλεισε την εβδομάδα με αρνητική απόδοση -2,79%.

Ελλείψει ουσιαστικών εγχώριων καταλυτών, οι επενδυτές της Λεωφόρου Αθηνών κινούνται επιλεκτικά, με την αγορά να βρίσκεται περίπου 50 μονάδες κάτω από τα υψηλά έτους, και με τις διακυμάνσεις στη διάθεση ανάληψης ρίσκου να υπαγορεύονται από τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία γύρω από τις προοπτικές ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, τα αποθέματα των χωρών του ΟΟΣΑ συνεχίζουν να υποχωρούν, ενώ οι τιμές του Brent παραμένουν σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και περίπου 45% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βραχυπρόθεσμα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην εύθραυστη εκεχειρία στον Λίβανο, όπου οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι πληροφορίες πάντως παραμένουν αντιφατικές, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει ότι οι συνομιλίες έχουν βαλτώσει, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται «στο μέσο» των τελικών διαπραγματεύσεων.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν επιφυλακτικά, με ήπιες εναλλαγές προσήμου.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.355,67 μονάδες με άνοδο 0,65%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης και με ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.377 μονάδες.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που αν και έχασε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών του κερδών, έκλεισε ενισχυμένος 1,14% στις 2.654,39 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η ΕΤΕ με άνοδο 2,69% στα 14,72 ευρώ, και ακολούθησε η Eurobank κέρδη 1,64%. Για τις Τρ. Κύπρου και Alpha Bank τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,26% και 0,22% αντίστοιχα, ενώ και η Optima έκλεισε σε οριακά θετικό έδαφος (+0,10%). Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε η Τρ. Πειραιώς, με μικρές απώλειες 0,23% στα 8,68 ευρώ.

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Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,4:1 με 65 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 48 σε αρνητικό και 37 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 239 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 57,5% διακινήθηκε στις μετοχές των 4 συστημικών τραπεζών και της ΔΕΗ. Η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών έφτασε τα 36,75 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, σε θετικό έδαφος βρέθηκαν οι Σαράντης (+1,20%), ΔΕΗ (+1,03%), ΔΑΑ (+0,98%), Allwyn (+0,97%), Jumbo (+0,70%) και Τιτάν (+0,61%). Με κέρδη μικρότερα από 0,5% ακολούθησαν οι Lamda Development, Cenergy, Aktor, ElvalHalcor, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Metlen, Motor Oil, Coca-Cola HBC και Aegean.

Αμετάβλητος στα 10,30 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Helleniq Energy, ενώ με μικρές απώλειες ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση οι Viohalco (-0,24%) και ΟΤΕ (-0,17%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με όγκο 3,27 εκατ. τεμαχίων και τζίρο 13,08 εκατ. ευρώ, η μετοχή του ΑΔΜΗΕ έκλεισε ενισχυμένη 0,38% στα 4,01 ευρώ. Τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσαν οι Fourlis (+3,01%), Trade Estates (+1,96%) και Ideal (+1,40%), ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι Qualco και Ελλάκτωρ με απώλειες 2,39% και 2,04% αντίστοιχα.