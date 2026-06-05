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Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ θα συναντήσουν τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο

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Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ θα συναντήσουν τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο
Πηγή: Associated Press / Β. Ζελένσκι, Κ. Στάρμερ, Φ. Μερτς, Εμ. Μακρόν
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Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και ο Φρίντριχ Μερτς θα συναντήσουν την Κυριακή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την «υποστήριξη στην Ουκρανία».

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και ο Φρίντριχ Μερτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 του μηνός στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την «υποστήριξη στην Ουκρανία» και την «αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας», ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Γερμανός καγκελάριος θα έχουν αρχικά μια συζήτηση μεταξύ τους, πριν υποδεχθούν τον Ουκρανό πρόεδρο. «Η συνάντηση αυτή θα επιτρέψει επίσης να γίνει ένας απολογισμός του έργου που έχει γίνει υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία και στην ευρωπαϊκή ήπειρο, κυρίως στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωση.

«Η συνάντηση θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τον στενό συντονισμό τους στην κοινή μας ατζέντα για τη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την αύξηση της πίεσης στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας, καθώς η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με στρατιωτική, οικονομική και στρατηγική αποτυχία και επιμένει ανεπιτυχώς στις γραμμές του μετώπου σε έναν φονικό πόλεμο». τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Εμανουέλ Μακρόν
Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz)
Κιρ Στάρμερ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
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