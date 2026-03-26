Ισπανία: Εγκρίθηκε η δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 5 δισ. ευρώ

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα δέσμη μέτρων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί στην άμβλυνση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως χάρη σε μια δραστική μείωση των φόρων στην ενέργεια.

Το σχέδιο της κυβέρνησης υπερψήφισαν 175 βουλευτές, 33 καταψήφισαν και 141 επέλεξαν την αποχή.

Η συγκεκριμένη δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης έχει στόχο να περιορίσει το εύρος των επιπτώσεων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και να τις κάνει «λίγο πιο υποφερτές» για τους Ισπανούς, είχε δηλώσει ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατά την παρουσίαση του σχεδίου την περασμένη Παρασκευή.

Μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε ήταν η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 21% σε 10%. Ο Σάντσεθ εξήγησε πως η κίνηση αυτή θα οδηγήσει σε μείωση έως και 0,30 ευρώ της τιμής στην αντλία, κάτι που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 20 ευρώ για το γέμισμα του ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου μεσαίου κυβισμού.

Στην Ισπανία η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων αυξήθηκε από 1,48 ευρώ το λίτρο στις 28 Οκτωβρίου – όταν ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν – σε 1,80 ευρώ/λίτρο το περασμένο σαββατοκύριακο, προτού υποχωρήσει την Τετάρτη σε 1,57 ευρώ/λίτρο μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

Σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε εξάλλου μείωση των φόρων στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 60%, κυρίως μέσω της αναστολής του φόρου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεσμεύτηκε επίσης για επιβολή «πλαφόν στην τιμή πώλησης βουτανίου και προπανίου», επιδότηση 0,20 ευρώ/λίτρο για «μεταφορείς, αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες» που έχουν πληγεί σημαντικά από την άνοδο στις τιμές των καυσίμων, καθώς και επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων.

Ο Σάντσεθ έχει αντιταχθεί σθεναρά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διεξάγουν εναντίον του Ιράν, καταγγέλλοντας αυτήν την «παράνομη επέμβαση». Λόγω των επιπτώσεων του πολέμου, η κυβέρνηση της Μαδρίτης φοβάται επιβράδυνση της ισπανικής οικονομίας, της τέταρτης μεγαλύτερης στην ευρωζώνη και μιας από τις πλέον δυναμικές σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider