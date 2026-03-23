Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Να αναλάβουμε δράση για δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό

Την άποψή του πως η ΕΚΤ δεν μπορεί να αποτρέψει μια απότομη άνοδο του πληθωρισμού από το ράλι των τιμών ενέργειας, αλλά πρέπει να δράσει εάν φοβάται ότι η ακρίβεια κινδυνεύει να εδραιωθεί, εξέφρασε ο Λουίς ντε Γκίντος.

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα την περασμένη εβδομάδα, αλλά έδωσε σήμα ότι είναι έτοιμη να αυστηροποιήσει την νομισματική πολιτική της εάν οι υψηλές τιμές ενέργειας εισχωρήσουν στην ευρύτερη οικονομία, επηρεάζοντας το κόστος άλλων αγαθών και υπηρεσιών μέσω των δευτερογενών επιπτώσεων, σύμφωνα με το Reuters.

«Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αποτρέψει τον πόλεμο από το να έχει μια αρχική επίδραση τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην ανάπτυξη, αλλά η ΕΚΤ μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση και να είναι σε εγρήγορση για πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ τη Δευτέρα μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα El Mundo.

Υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις και τα συνδικάτα πρέπει να αντιμετωπίσουν το παροδικό σοκ πληθωρισμού, διαφορετικά θα υπάρξουν δευτερογενείς επιπτώσεις και η ΕΚΤ θα πρέπει να παρέμβει για να τις σταματήσει.

Η ΕΚΤ ήταν μεταξύ των κεντρικών τραπεζών που αύξησαν τα επιτόκια κατά την απότομη άνοδο του πληθωρισμού το 2021 - 2022, αλλά χαμήλωσε το κόστος δανεισμού πριν από οποιονδήποτε από τους κύριους ομολόγους της, και ο πληθωρισμός βρίσκεται στον στόχο του 2% τον τελευταίο χρόνο.

Στο πιο πρόσφατο projection της, ωστόσο, βλέπει τον πληθωρισμό να επιταχύνεται στο 2,6% στο πιο ευνοϊκό σενάριο με ανοδικούς κινδύνους για υψηλότερες τιμές.

Ο Ντε Γκίντος επεσήμανε ότι η ΕΚΤ θα παρακολουθεί τον πληθωρισμό, τις προσδοκίες για τις τιμές και συγκεκριμένα στοιχεία όπως οι τιμές των λιπασμάτων και των τροφίμων, εκτιμώντας πως το υψηλότερο κόστος ενέργειας είναι απίθανο να προκαλέσει ύφεση στην Ευρωζώνη, καθώς όλα τα σενάρια προβλέπουν θετική ανάπτυξη.