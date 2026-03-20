Νάγκελ (ΕΚΤ): Αύξηση επιτοκίων τον Απρίλιο εάν υπάρξει ράλι τιμών

Ο Γερμανός τραπεζίτης πρόσθεσε ότι «αναμένεται ήδη να είναι διαθέσιμα πιο αξιόπιστα δεδομένα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ σε έξι εβδομάδες».

Προειδοποίηση πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Απριλίου, εάν οι πιέσεις στις τιμές ενταθούν περαιτέρω λόγω του πολέμου στο Ιράν, απηύθυνε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ.

«Με τα σημερινά δεδομένα, είναι πιθανό οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό να επιδεινωθούν και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό να επιταχυνθούν σε διαρκή βάση, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα θα είναι απαραίτητη μια πιο περιοριστική στάση νομισματικής πολιτικής», υπογράμμισε μιλώντας στο Bloomberg.

Ο Γερμανός τραπεζίτης πρόσθεσε ότι «αναμένεται ήδη να είναι διαθέσιμα πιο αξιόπιστα δεδομένα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ σε έξι εβδομάδες».

Υπενθύμισε πως από ην τελευταία απότομη αύξηση των τιμών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η εμπειρία που αποκτήθηκε «θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο» - ακόμη και αν η ΕΚΤ σήμερα «βρίσκεται σε καλύτερη θέση εκκίνησης».

Ενώ η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στην έκτη διαδοχική συνεδρίασή της την Πέμπτη, οι αξιωματούχοι θα είναι έτοιμοι να αυξήσουν το κόστος δανεισμού στις 30 Απριλίου σε περίπτωση που οι επιπτώσεις του πολέμου ωθήσουν τον πληθωρισμό πολύ πάνω από τον στόχο.

Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ έδειξαν ότι ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί κατά 2,6% στην Ευρωζώνη φέτος - πολύ περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως. Σε ένα ακραίο σενάριο όπου οι διαταραχές στον εφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη του 2026, ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 4,8% του 2027.

Η Κριστίν Λαγκάρντ επέμεινε, ωστόσο, ότι η ίδια και οι συνάδελφοί της είναι «τόσο σε καλή θέση όσο και καλά εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν την εξέλιξη ενός μεγάλου σοκ», δηλώνοντας πως: «είμαστε αποφασισμένοι να σταθεροποιήσουμε τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%».