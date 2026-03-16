ΥΠΕΘΟ: Απάντηση για ενέργειες τεχνικής υποστήριξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Οι ενέργειες τεχνικής υποστήριξης προβλέπονται τόσο στους σχετικούς ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Ταμείων, όσο και στη σχετική εθνική νομοθεσία και κρίνονται ως απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των πόρων των Ταμείων. Αυτό αναφέρεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως απάντηση σε αιτιάσεις που σχετίζονται με ενέργειες τεχνικής υποστήριξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Οι ενέργειες αυτές, προστίθεται από το υπουργείο, αποτελούσαν ανέκαθεν ένα απαραίτητο εργαλείο ορθής κι αποτελεσματικής διαχείρισης των προγραμμάτων των Ταμείων και θα συνεχίσουν να αποτελούν και στα επόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.d

Ειδικά για τις συμβάσεις επικοινωνίας, οι δράσεις δημοσιότητας αποτελούν διαρκή Κανονιστική υποχρέωση της χώρας κι όχι επιλογή, η οποία συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών. Για το Ταμείο Ανάκαμψης δε, η ανάγκη υποστήριξης παραμένει υψηλή, καθώς το τελευταίο στάδιο ενός χρηματοδοτικού προγράμματος είναι το πιο απαιτητικό σε όγκο εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου, οι ενέργειες αυτές συμμορφώνονται απολύτως αναφορικά με τη διαδικασία ανάθεσής τους με το εθνικό (ν. 4412/16) κι ενωσιακό δίκαιο περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και υλοποιούνται σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Ταμείων.