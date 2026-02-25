Οικονομία | Διεθνή Οικονομικά Νέα

«Πράσινο φως» από ΕΚΤ στον Βούιτσιτς για την θέση του νέου αντιπροέδρου

Ο Βούιτσιτς, ο οποίος είναι επί του παρόντος διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας, επιλέχθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης τον περασμένο μήνα.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε σήμερα τον διορισμό του Μπόρις Βούιτσιτς στην θέση του νέου αντιπροέδρου, η θητεία του οποίου θα είναι οκταετής και θα αρχίσει τον Ιούνιο. Ο Βούιτσιτς, ο οποίος είναι επί του παρόντος διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας, επιλέχθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης τον περασμένο μήνα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήρε το γεγονός ότι οι 21 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν ομόφωνα για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Λουίς ντε Γκίντος. Ο Βούιτσιτς ιετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα αναπληρωτής επικεφαλής του ιδρύματος. Συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της χώρας του για την ένταξη στην ΕΕ και έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν η χώρα υιοθέτησε το κοινό νόμισμα το 2023.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Eurogroup
