Super Bowl: Η Celimar Rivera Cosme έκανε τους κωφούς θαυμαστές του Bad Bunny να χορέψουν

Γιατί η μουσική, είναι κυρίως ψυχή.

Όταν ο Bad Bunny ανέβηκε στη σκηνή στο ημίχρονο του Super Bowl την Κυριακή (ξημερώματα Δευτέρας για εμάς) μας έκανε (θέλω να πιστεύω) όλους να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και να χορέψουμε, αλλά κυρίως «έσπασε» μια παράδοση σχεδόν έξι δεκαετιών του National Football League (NFL), τραγουδώντας στα ισπανικά.

Αυτή η πρωτιά, όμως, δεν ήταν η μοναδική. Αντί να προσφέρει μια μετάδοση του half time show στην αμερικανική νοηματική γλώσσα (ASL), όπως συνήθως γίνεται κάθε χρόνο, το NFL κανόνισε να παρουσιαστεί το performance στην πορτορικανική νοηματική γλώσσα, μια μοναδική διάλεκτο που χρησιμοποιείται στο νησί και η οποία κινδυνεύει με εξαφάνιση, σύμφωνα με ερευνητές.

Χρησιμοποιώντας την πορτορικανική νοηματική γλώσσα (LSPR), οι κωφοί θαυμαστές του Bad Bunny κατάφεραν να βιώσουν τις επιτυχίες του καλλιτέχνη, τραγούδια όπως «Me Porto Bonito» και «Tití Me Preguntó» — όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που ο τραγουδιστής ήθελε. Γιατί, η μουσική πρέπει πάντα να βρίσκει τρόπο να φτάνει στους ανθρώπους. Και αυτή τη φορά, έφτασε χάρη στη Celimar Rivera Cosme.

