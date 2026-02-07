Κίνα: Η κεντρική τράπεζα συνέχισε τις αγορές χρυσού για 15ο συνεχόμενο μήνα

Η αξία των αποθεμάτων χρυσού της Κίνας αυξήθηκε στα 369,58 δισ. δολάρια στο τέλος του περασμένου μήνα.

Η κεντρική τράπεζα της Κίνας συνέχισε τις αγορές χρυσού για 15ο συνεχόμενο μήνα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Σάββατο η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC).

Τα αποθέματα χρυσού της χώρας αυξήθηκαν στα 74,19 εκατομμύρια καθαρές ουγγιές troy μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, από 74,15 εκατομμύρια τον προηγούμενο μήνα.

Η αξία των αποθεμάτων χρυσού της Κίνας αυξήθηκε στα 369,58 δισ. δολάρια στο τέλος του περασμένου μήνα, από 319,45 δισ. δολάρια έναν μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας.

Ο χρυσός, που εδώ και καιρό θεωρείται ασφαλές καταφύγιο για αντιστάθμιση πολιτικών και οικονομικών κινδύνων, σημείωσε έντονη άνοδο λόγω κερδοσκοπικών αγορών τον Ιανουάριο, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό κοντά στα 5.600 δολάρια ανά ουγγιά.

Ωστόσο, η ανοδική πορεία του χρυσού στην αγορά spot κατέρρευσε γρήγορα μετά την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για τη θέση του επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) στα τέλη Ιανουαρίου, με την τιμή να υποχωρεί έως και τα 4.403,24 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται πλέον γύρω στα 4.960 δολάρια ανά ουγγιά.

Η κατανάλωση χρυσού στην Κίνα μειώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2025, καταγράφοντας πτώση 3,75% στους 950 μετρικούς τόνους, σύμφωνα με τη κρατικά υποστηριζόμενη Ένωση Χρυσού της Κίνας (China Gold Association).

Ωστόσο, οι αγορές ράβδων και νομισμάτων χρυσού, που αντανακλούν τη ζήτηση για ασφαλές καταφύγιο, αυξήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καταγράφοντας άνοδο 35,14% το 2025, και αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης χρυσού.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διέκοψε μια 18μηνη περίοδο συνεχών αγορών χρυσού τον Μάιο του 2024, αλλά επανέλαβε τις αγορές έξι μήνες αργότερα.

