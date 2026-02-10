Κομισιόν: Σχέδιο δράσης κατά του κυβερνοεκφοβισμού - Εφαρμογή για τα θύματα cyberbullying

Τα εργαλεία που προτείνει η Κομισιόν, στο Σχέδιο Δράσης κατά του κυβερνοεκφοβισμού για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο, που παρουσίασε στο Στρασβούργο.

Την ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ μέσω της οποίας τα θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού θα μπορούν εύκολα να λαμβάνουν βοήθεια, τον συντονισμό των εθνικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση επιβλαβών συμπεριφορών στο διαδίκτυο, καθώς και την πρόληψη του κυβερνοεκφοβισμού (cyberbullying) μέσω της προώθησης καλύτερων και ασφαλέστερων ψηφιακών πρακτικών, είναι τα εργαλεία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Σχέδιο Δράσης κατά του κυβερνοεκφοβισμού για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο, που παρουσίασε σήμερα στο Στρασβούργο.

Εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ για την αναφορά κυβερνοεκφοβισμού

Τα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού πρέπει να έχουν σαφή και εύκολο τρόπο να καταγγέλλουν την παρενόχληση και να λαμβάνουν βοήθεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα ουσιαστικό στοιχείο του σχεδίου δράσης είναι η έκδοση μιας εύχρηστης και προσβάσιμης εφαρμογής για την αναφορά κυβερνοεκφοβισμού σε εθνική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας.

Το πιο σημαντικό, η εφαρμογή θα είναι ένας τρόπος για τα παιδιά και τους εφήβους να λάβουν υποστήριξη και θα είναι σε θέση να αποθηκεύουν και να στέλνουν αποδεικτικά στοιχεία με ασφάλεια. Η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα σχέδιο της εφαρμογής το οποίο θα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για να προσαρμόζουν, να μεταφράζουν και να συνδέονται με τις σχετικές εθνικές υπηρεσίες.

Συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ

Κάθε νέος σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να προστατεύεται εξίσου από τον κυβερνοεκφοβισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια και να χρησιμοποιήσουν μια κοινή αντίληψη του κυβερνοεκφοβισμού για τη συλλογή και τη σύγκριση δεδομένων. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο ενωμένο μέτωπο κατά του κυβερνοεκφοβισμού.

Υπάρχουν εν εξελίξει πρωτοβουλίες για την προστασία και την ενδυνάμωση των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού, η Επιτροπή θα εντοπίσει ευκαιρίες στις οποίες μπορούν να βελτιωθούν. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή:

Επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) σχετικά με την προστασία των ανηλίκων, ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες για να αποτρέπουν την έκθεση των ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο και να το αναφέρουν εύκολα·

να εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με τις αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου περιεχομένου κυβερνοεκφοβισμού·

Αντιμετώπιση του κυβερνοεκφοβισμού σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο στο πλαίσιο της εν εξελίξει αξιολόγησης και της επανεξέτασης της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΥΟΑΜ)·

Στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) σχετικά με τις απαγορευμένες πρακτικές ΤΝ, μεταξύ άλλων όταν χρησιμοποιούνται για κυβερνοεκφοβισμό·

Διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής των υποχρεώσεων διαφάνειας της πράξης για την ΤΝ, μεταξύ άλλων μέσω ενός κώδικα πρακτικής για τη σήμανση και την επισήμανση περιεχομένου που παράγεται από ΤΝ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για κυβερνοεκφοβισμό.

Πρόληψη του κυβερνοεκφοβισμού

Το σχέδιο δράσης ενθαρρύνει τις υγιείς, υπεύθυνες και με σεβασμό ψηφιακές πρακτικές από νεαρή ηλικία. Η πρόληψη του κυβερνοεκφοβισμού θα αποτελέσει το επίκεντρο της επικείμενης επανεξέτασης των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού, στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη βελτίωση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της Ένωσης Δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα επεκτείνει τους πόρους και την κατάρτιση για τον κυβερνοεκφοβισμό στα σχολεία μέσω των κέντρων για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου και της πλατφόρμας «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά».

«Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου»

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών εντός και εκτός διαδικτύου μέσω της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου.

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, η οποία εγκαινιάστηκε το 2004 στην ΕΕ, γιορτάζεται σήμερα σε περίπου 160 χώρες και εδάφη παγκοσμίως, υποστηρίζοντας έναν ασφαλέστερο και καλύτερο διαδικτυακό κόσμο για όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα εφαρμόσει το σχέδιο δράσης για τον κυβερνοεκφοβισμό από κοινού με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών, διεθνείς οργανισμούς και τα ίδια τα παιδιά.

Παράλληλα, η Επιτροπή επεξεργάζεται επικείμενες πρωτοβουλίες, όπως η πιλοτική εφαρμογή μιας ενωσιακής λύσης επαλήθευσης της ηλικίας για τη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής, η επικείμενη πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα τροφοδοτήσει το έργο της Επιτροπής για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και μια έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της κοινωνικής διάστασης στην ψυχική υγεία.