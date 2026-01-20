«Οργανωθείτε»: Κλήση αφύπνισης από Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ) στην Ευρώπη

Υπάρχουν τέσσερα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να αξιοποιήσουν την οικονομική δυναμική της Γηραιάς Ηπείρου.

Με τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Ευρώπης να αναζωπυρώνεται, η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες: «Οργανωθείτε (σσ: get your act together)».

Μετά την απειλή για επιπλέον δασμούς 10% με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου στις χώρες που στήριξαν τη Δανία (Βρετανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία) στέλνοντας στρατό στη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε, προειδοποιώντας πως θα «χτυπήσει» με 200% τα εισαγόμενα οινοπνευματώδη -κρασιά και σαμπάνιες- από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του για τη Γάζα.

Μιλώντας στο CNBC στο κεντρικό συνέδριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, η κα Γκεοργκίεβα προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να υιοθετήσουν μια ρεαλιστική προσέγγιση στην εφαρμογή δασμών ανά χώρα -αλλά παραδέχτηκε ότι η Ευρώπη δεν χρησιμοποιεί την οικονομική της ισχύ για να κερδίσει κάποιο είδους πλεονέκτημα στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή.

«Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι απευθύνουμε έκκληση στους Ευρωπαίους να ολοκληρώσουν την ενιαία αγορά, να επικεντρωθούν στην εγχώρια ανταγωνιστικότητά τους», υπογράμμισε η Σιδηρά Κυρία του ΔΝΤ. «Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στην παραγωγικότητα και στο να εξελίσσει μικρές εταιρείες σε μεγάλες, και αυτό πρέπει να αλλάξει» συμπλήρωσε.

Υποστήριξε ότι υπάρχουν τέσσερα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να αξιοποιήσουν την οικονομική δυναμική της Γηραιάς Ηπείρου:

να ολοκληρώσουν την ένωση κεφαλαιαγορών να ολοκληρώσουν την ενεργειακή ένωση να διευκολύνουν τους εργοδότες να εξασφαλίσουν εργατικό δυναμικό από όλη την ΕΕ να επενδύσουν στην έρευνα και την καινοτομία

«Να κάνουν τους ευρωπαϊκούς πόρους να λειτουργούν για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, 300 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων βρίσκονται στις ΗΠΑ», υπογράμμισε η επικεφαλής του ΔΝΤ. «Είναι επίσης αδύνατο να ανταγωνιστείς 27 διαφορετικά ενεργειακά συστήματα, ενώ αν διασχίσεις τα σύνορα από τη Γερμανία στη Γαλλία, δεν μπορείς να εργαστείς εκεί» πρόσθεσε.

«Ξέρουν ότι πρέπει να το κάνουν, αλλά είναι κάπως αργοί. Ευρωπαίοι, αν παρακολουθείτε, οργανωθείτε. Δεν υπάρχει εμπορικός πόλεμος του στυλ "οφθαλμός αντί οφθαλμού" και θα ήταν πολύ καλό να συνεχιστεί. Θα ήταν καλό για την παγκόσμια οικονομία και για κάθε χώρα ξεχωριστά» επεσήμανε, καλώντας τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να «διατηρήσουν μια ψύχραιμη στάση». «Πέρυσι, πολλοί... ενθουσιάστηκαν πολύ με τους δασμούς και πολλοί προέβλεπαν ύφεση. Δεν συνέβη επειδή η οικονομική λογική επικράτησε» κατέληξε.