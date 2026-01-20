ΗΠΑ: Απειλούν με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες της Γαλλίας

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Δευτέρα να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη -κρασιά και σαμπάνιες- από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

Οι απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες είναι «απαράδεκτες» και «αναποτελεσματικές», αντέδρασε σήμερα το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας στο AFP.

«Όπως υπογραμμίζουμε πάντα, οι δασμολογικές απειλές με στόχο να επηρεαστεί η εξωτερική μας πολιτική είναι απαράδεκτες και αναποτελεσματικές», επεσήμανε το περιβάλλον του Μακρόν.

Ο Τραμπ απείλησε με την επιβολή δασμών αφού ο Μακρόν αρνήθηκε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», μια πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου με ακόμη ασαφή αποστολή και ρόλο και η οποία μοιάζει να θέλει να αποτελέσει εναλλακτική στον ΟΗΕ.

«Είναι μια απειλή, σε αυτό το στάδιο, απαράδεκτη, ασύλληπτης σκληρότητας και προφανώς δεν μπορεί να μείνει χωρίς αντίδραση όχι μόνο από τη Γαλλία αλλά και από ολόκληρη την ΕΕ», αντέδρασε από την πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ μιλώντας στο TF1.

«Αυτή η απειλή θέτει στο στόχαστρο έναν συγκεκριμένο τομέα, αυτόν της αμπελουργίας, που δεν τη χρειάζεται γιατί αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες και αποτελεί σημείο αναφοράς της γαλλικής γεωργίας», κατήγγειλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ