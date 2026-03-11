Τραμπ: «Τεράστιος ο αντίκτυπος από τις σημερινές μας αποφάσεις»

«Νομίζω ότι έχουμε τεράστιο αντίκτυπο, απίστευτο στην πραγματικότητα, στον κόσμο», τόνισε ο Aμερικανός πρόεδρος.

Τον «τεράστιο αντίκτυπο» των αποφάσεων που ελήφθησαν σήμερα, επαίνεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με ένα σύντομο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η γαλλική προεδρία με αφορμή τη συμφωνία της G7 πως η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που έχει προκληθεί από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισράηλ με το Ιράν και τις συνέπειές του στην πετρελαϊκή αγορά, δεν δικαιολογεί την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας,

«Νομίζω ότι έχουμε τεράστιο αντίκτυπο, απίστευτο στην πραγματικότητα, στον κόσμο», τόνισε ο Τραμπ, αφού του δόθηκε ο λόγος από τον προεδρεύοντα Μακρόν στον απόηχο της σημερινής απόφασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ - IEA) για απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου - τη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση στην ιστορία του - σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Μακρόν σημείωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συμβάλει στην αποδέσμευση των πετρελαϊκών αποθεμάτων που συμφωνήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας με 14,5 εκατ. βαρέλια. Πρόσθεσε ότι η γαλλική κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων για να ανακουφιστούν οι Γάλλοι καταναλωτές. Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν «δεν έχουν εκμηδενιστεί» από τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα.

Σημείωσε ότι εναπόκειται στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διευκρινίσει «τους τελικούς στόχους του και τον ρυθμό των επιχειρήσεων» στο Ιράν. Όπως είπε ο Μακρόν, οι βαλλιστικές δυνατότητες του Ιράν έχουν δεχθεί σφοδρό πλήγμα, όμως η Τεχεράνη «εξακολουθεί να επιτίθεται σε πολλές χώρες της περιοχής και επομένως οι δυνατότητές της δεν έχουν εκμηδενιστεί».