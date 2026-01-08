Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Στάση αναμονής από τη Nexans - «Κλειδί» οι νέες μελέτες

Με την ανακοίνωση της εταιρείας, σύμφωνα με αναλυτές, «σήμα» για το ότι δεν θα προχωρήσει σε suspension της σύμβασης μέχρι τις επικαιροποιημένες παραμέτρους του έργου.

«Σήμα» για στάση αναμονής έδωσε με τη χθεσινή της ανακοίνωση η γαλλική Nexans, αναφορικά με τη συνέχιση κατασκευής του καλωδίου για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (Great Sea Interconnector). Μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές, η στάση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τη δρομολογούμενη επικαιροποιημένη ανάλυση των τεχνικοοικονομικών παραμέτρων του έργου, ώστε στη συνέχεια η εταιρεία να σταθμίσει εκ νέου τις επιλογές της, με βάση τα οικονομικά και επενδυτικά δεδομένα που θα διαμορφωθούν.

Στην ουσία, η Nexans έστειλε χθες σαφές μήνυμα προς το επενδυτικό κοινό -και ιδίως προς τους μετόχους της- ότι έχει ενσωματώσει στον σχεδιασμό της την αναπόφευκτη καθυστέρηση που προκαλεί η επικαιροποίηση των σχετικών μελετών. Η καθυστέρηση αυτή συνδέεται άμεσα με τη νέα μελέτη που δρομολογούν από κοινού Ελλάδα και Κύπρος, όπως έχουν δηλώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι δύο κυβερνήσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο για την ανακοίνωση του διεθνούς Οίκου που θα αναλάβει τη διενέργεια των μελετών, όπως της νέας cost-benefit ανάλυσης.

«Θωράκιση» της επενδυτικής εμπιστοσύνης

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Nexans ξεκαθαρίζει πως ο επαναπρογραμματισμός του Great Sea Interconnector δεν επηρεάζει τα οικονομικά της μεγέθη. Αντιθέτως, επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει το guidance που έχει δώσει το management της εταιρείας για το 2028, επιχειρώντας έτσι να «θωρακίσει» την επενδυτική εμπιστοσύνη σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Η κίνηση της γαλλικής εταιρείας ερμηνεύεται, από τη μία πλευρά, ως σαφής ένδειξη ότι δεν προτίθεται να «τραβήξει από την πρίζα» το έργο εν αναμονή της επικαιροποιημένης μελέτης. Και αυτό παρά το γεγονός ότι από τον Ιούνιο έχουν παγώσει οι αποζημιώσεις από τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης του GSI. Η αμοιβή του Ιουνίου κάλυψε την περίοδο έως και το τέλος Αυγούστου, με αποτέλεσμα η Nexans να παραμένει έκτοτε οικονομικά ακάλυπτη.

Υπό διαφορετικές συνθήκες, η εταιρεία θα μπορούσε να έχει ενεργοποιήσει άμεσα το δικαίωμα αναστολής (suspension) της σύμβασης και, κατ’ επέκταση, της κατασκευής του καλωδίου, για διάστημα έως και 12 μηνών. Μάλιστα, εάν στο διάστημα αυτό δεν υπήρχε θετική εξέλιξη, θα είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει ακόμη και σε καταγγελία της σύμβασης. Το γεγονός ότι δεν το πράττει, καταδεικνύει πως το «ειδικό βάρος» του έργου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό για τη Nexans.

Στήριξη της Κομισιόν

Δεν είναι τυχαίο ότι το Great Sea Interconnector, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά πρότζεκτ στο ανεκτέλεστο της Nexans. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η ισχυρή πολιτική στήριξη της Κομισιόν, η οποία δεν περιορίζεται στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 658 εκατ. ευρώ – τη μεγαλύτερη για ενεργειακό πρότζεκτ.

Πιο πρόσφατα, το GSI περιλήφθηκε στις οκτώ «ενεργειακές λεωφόρους» - τις διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές που είχε αναδείξει ως απόλυτης προτεραιότητας η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στο πλαίσιο του Grids Package που ανακοινώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου, η Κομισιόν εξειδίκευσε τη συνδρομή της για την υλοποίηση των οκτώ «ενεργειακών λεωφόρων», υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πολιτική και τεχνική υποστήριξη στο GSI, σε στενή συνεργασία με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026. Η στήριξη αυτή ua περιλαμβάνει στοχευμένες εκδηλώσεις, συζητήσεις υψηλού επιπέδου και ενισχυμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών πτυχών της διασύνδεσης.

Η προοπτική του IMEC

Στο ίδιο πλαίσιο, η Nexans «βλέπει» θετικά και την προοπτική ένταξης του GSI στον εμπορικό διάδρομο IMEC (India - Middle East - Europe Corridor), γεγονός που θα αναβάθμιζε τη διασύνδεση σε σκέλος ενός ευρύτερου διαδρόμου μεταφοράς ενέργειας και προϊόντων μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Έτσι, η στάση αναμονής εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί έως την ολοκλήρωση των καινούριων αναλύσεων. Οι μελέτες αυτές αναμένεται να φωτίσουν εκ νέου την εμπορική βιωσιμότητα του έργου, αλλά και να ανοίξουν τον δρόμο για την είσοδο νέων επενδυτών, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως γεωπολιτική «ασπίδα» για τη διασύνδεση.

Άλλωστε, όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπάρχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή, καθώς και από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Ένα ενδιαφέρον που, ωστόσο, μένει να αποτυπωθεί και εμπράκτως. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Nexans έχει ήδη διαμηνύσει δημοσίως ότι διαθέτει εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης των υποβρύχιων καλωδίων που κατασκευάζει, εάν τελικά το έργο δεν προχωρήσει. Μια υπενθύμιση ότι, όσο κρίσιμο κι αν είναι το GSI, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν με καθαρά οικονομικούς όρους.