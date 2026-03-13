Τεχνολογικές πιέσεις στην Wall Street με φόντο ανάπτυξη και πληθωρισμό

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, καθώς η επενδυτική ψυχολογία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της ανησυχίας που προκαλεί για τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης η εκτόξευση των τιμών ενέργειας, λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των διαδοχικών εκατέρωθεν πληγμάτων Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 122 μονάδων ή 0,26% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 46.555 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,56% στις 6.633 μονάδες. Χειρότερη η εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να χάνει 0,93% και να κλείνει στις 22.105 μονάδες. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500, το πρώτο αρνητικό σερί με τέτοια διάρκεια εντός του 2026.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 έχασε 1,5%, ο Dow Jones έχασε 1,9% και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 1,3%.

Το ήδη επιβαρυμένο κλίμα στην αγορά, επιδείνωσε ακόμα περισσότερο η ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών δαπανών (PCE) -του αγαπημένου δείκτη της Fed για την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος τον Ιανουάριο αυξήθηκε ανάλογα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, χτυπώντας το καμπανάκι του κινδύνου για την ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις ΗΠΑ κατέγραψε αδύναμο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ύψους 0,7% το τέταρτο τρίμηνο, μία σημαντική πτώση από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,4% και πολύ κάτω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 1,5%. Σηματοδότησε επίσης μια σημαντική επιβράδυνση από την αύξηση 4,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Για ολόκληρο το 2025, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1%, ποσοστό αναθεωρημένο από την αρχική εκτίμηση 2,2%.

Όσον αφορά τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), αυτός κατέγραψε εποχικά προσαρμοσμένη άνοδο 0,3% τον Ιανουάριο, διαμορφώνοντας τον ετήσιο ρυθμό στο 2,8%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones αναμενόταν αντίστοιχες μετρήσεις 0,3% και 2,9%. Αφαιρώντας τρόφιμα και ενέργεια, ο δομικός PCE αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιανουάριο και κατά 3,1% σε 12μηνη βάση.